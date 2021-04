Falcao y la última información sobre su estado de salud tras la cirugía que tuvo

El delantero colombiano Radamel Falcao, del Galatasaray Estambul, fue operado con éxito este domingo en su cara tras un violento choque sufrido hoy durante un entrenamiento.



"La operación la realizó la cirujana plástica Zeynep Sevim Aytug. No hubo ningún problema", aseguró a EFE un médico cercano a la clínica Liv de Estambul donde operaron a Falcao.



"El jugador se había roto el pómulo y se lo arreglaron. Ahora se encuentra en una habitación de planta. Su estado es estable", agregó la fuente.



"Mañana lo revisarán de nuevo y probablemente pueda salir del hospital en uno o dos días", concluyó.



El 'Galata' explicó hoy que el artillero cafetero sufrió un choque con su compañero Kerem Akturkoglu en la sesión preparatoria y en el hospital Ulus Liv se confirmó que sufrió una fractura facial.



Mientras que Falcao fue operado, Akturkogluno no sufrió ninguna lesión aunque también permanece ingresado en la clínica, según marcan los protocolos tras golpes en la cabeza.



El colombiano, que no jugó este sábado en el empate de su club ante el Karagumruk, ha marcado tres tantos desde su reaparición el pasado 27 de febrero en los seis partidos que ha participado.



Esta temporada apenas ha podido jugar por problemas físicos que le han tenido casi toda la campaña de baja.