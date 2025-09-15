Actualizado:
Falcao ya decidió su futuro; revelan el país donde quiere radicarse
El delantero colombiano no ha informado de su retiro luego de salir de Millonarios.
Uno de los futbolistas colombianos más reconocidos y exitosos en el mundo entero es sin duda Radamel Falcao García, delantero de 39 años que supo ser considerado como el mejor ‘9’ del mundo cuando integró el once ideal del Balón de Oro en el año 2012.
El atacante cumplió su sueño de jugar de manera profesional con la camiseta de Millonarios, una aventura de un año que no pudo concretar con títulos, pero que lo dejó con la satisfacción de haberlo entregado todo en una destacada carrera que todavía no tendría fin.
Revelan la próxima 'casa' de Radamel Falcao
De acuerdo con información del periodista Javier Hernández Bonnet, el histórico delantero colombiano ha puesto a España como su principal objetivo, mencionando que la idea que tiene es radicarse en ese país junto con su familia, dejando de lado algunas propuestas que le han llegado de la MLS.
“Falcao está enfocando su mirada en España, quiere radicarse allí, el sueño americano para Falcao no es, me dicen que mantienen su tren de entrenamiento, pero no es lo mismo entrenar solo que de manera colectiva”, dijo el periodista en el programa Blog Deportivo.
Así las cosas, habrá que esperar entonces si Falcao recibe alguna oferta de clubes españoles por si tiene en su mente añadir un capítulo más a su carrera deportiva, recordando que en aquel país vistió las camisetas de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.
¿Colombia le tendría planeado una despedida a Falcao?
No se sabe con seguridad cuando será el retiro de Radamel Falcao, sin embargo, con 39 años y una serie de lesiones recurrentes que sufrió en Millonarios ponen al ‘Tigre’ cerca de colgar los botines, por eso, se prevé que quizás la Federación Colombiana de Fútbol pueda alistar una merecida despedida al máximo goleador de la selección ‘Tricolor’, quien logró 36 goles en 104 partidos disputados.
“Colombia le debe algo a Falcao, que tenga la oportunidad de despedirse con la camiseta ‘Tricolor’ en Barranquilla, la ciudad donde supo coronarse máximo goleador de la selección y donde nos brindó tantas alegrías”, añadió Bonnet.
