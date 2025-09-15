Falcao ya decidió su futuro; revelan el país donde quiere radicarse

Revelan la próxima 'casa' de Radamel Falcao

De acuerdo con información del periodista Javier Hernández Bonnet, el histórico delantero colombiano ha puesto a España como su principal objetivo, mencionando que la idea que tiene es radicarse en ese país junto con su familia, dejando de lado algunas propuestas que le han llegado de la MLS.

“Falcao está enfocando su mirada en España, quiere radicarse allí, el sueño americano para Falcao no es, me dicen que mantienen su tren de entrenamiento, pero no es lo mismo entrenar solo que de manera colectiva”, dijo el periodista en el programa Blog Deportivo.

Así las cosas, habrá que esperar entonces si Falcao recibe alguna oferta de clubes españoles por si tiene en su mente añadir un capítulo más a su carrera deportiva, recordando que en aquel país vistió las camisetas de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.