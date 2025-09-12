Farías caería parado tras su paso por Junior: dirigiría selección de CONMEBOL

El técnico de 51 años, conocido por su carácter enérgico y su capacidad para potenciar grupos jóvenes, ya cuenta con un historial importante en el fútbol colombiano. Su paso por América de Cali y, más recientemente, por el propio Junior, lo han mantenido en el radar de los dirigentes.

Sin embargo, su mayor vitrina ha sido a nivel de selecciones: condujo a Bolivia en el tramo final de las Eliminatorias a Qatar 2022 y antes dejó huella en la propia Venezuela, país con el que logró actuaciones históricas en la Copa América 2011. Esta combinación de bagaje internacional y conocimiento del fútbol sudamericano lo convierte en un nombre atractivo para procesos de reconstrucción.

Dentro de las opciones que baraja la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para reemplazar a Fernando Batista, Farías figura como uno de los tres principales aspirantes. El nuevo ciclo apunta al Mundial 2030, un objetivo que para la Vinotinto se traduce en renovar la ilusión de su primera clasificación histórica. El entrenador sabe lo que significa dirigir esa camiseta y podría aportar no solo su experiencia previa sino también una visión renovada para una generación de futbolistas que busca consolidarse.

Junto a Farías, dos nombres completan la lista de favoritos: Rafael Dudamel, actual técnico del Deportivo Pereira y exseleccionador nacional que condujo a la Vinotinto Sub-20 al subcampeonato mundial en 2017; y Oswaldo Vizcarrondo, quien hasta hace poco estuvo al frente de las selecciones juveniles de Venezuela, ganándose prestigio como formador y estratega de nuevas promesas. La FVF se encuentra en un momento clave para definir su apuesta, y en ese contexto la experiencia y el carácter de Farías podrían inclinar la balanza a su favor.