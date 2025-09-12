Actualizado:
Farías caería parado tras su paso por Junior: dirigiría selección de CONMEBOL
El venezolano se perfila entre los tres candidatos para comandar a un elenco de la CONMEBOL.
César Farías vuelve a estar en el centro del debate futbolero sudamericano. Tras su salida de Junior de Barranquilla, el experimentado entrenador venezolano se perfila como uno de los principales candidatos para asumir el mando de una selección de la CONMEBOL que no logró su boleto a la Copa del Mundo 2026.
Con una hoja de vida que combina experiencia en clubes y selecciones nacionales, el estratega aparece en la órbita de varias federaciones que buscan un proyecto sólido para el próximo ciclo mundialista.
El técnico de 51 años, conocido por su carácter enérgico y su capacidad para potenciar grupos jóvenes, ya cuenta con un historial importante en el fútbol colombiano. Su paso por América de Cali y, más recientemente, por el propio Junior, lo han mantenido en el radar de los dirigentes.
Sin embargo, su mayor vitrina ha sido a nivel de selecciones: condujo a Bolivia en el tramo final de las Eliminatorias a Qatar 2022 y antes dejó huella en la propia Venezuela, país con el que logró actuaciones históricas en la Copa América 2011. Esta combinación de bagaje internacional y conocimiento del fútbol sudamericano lo convierte en un nombre atractivo para procesos de reconstrucción.
Dentro de las opciones que baraja la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para reemplazar a Fernando Batista, Farías figura como uno de los tres principales aspirantes. El nuevo ciclo apunta al Mundial 2030, un objetivo que para la Vinotinto se traduce en renovar la ilusión de su primera clasificación histórica. El entrenador sabe lo que significa dirigir esa camiseta y podría aportar no solo su experiencia previa sino también una visión renovada para una generación de futbolistas que busca consolidarse.
Junto a Farías, dos nombres completan la lista de favoritos: Rafael Dudamel, actual técnico del Deportivo Pereira y exseleccionador nacional que condujo a la Vinotinto Sub-20 al subcampeonato mundial en 2017; y Oswaldo Vizcarrondo, quien hasta hace poco estuvo al frente de las selecciones juveniles de Venezuela, ganándose prestigio como formador y estratega de nuevas promesas. La FVF se encuentra en un momento clave para definir su apuesta, y en ese contexto la experiencia y el carácter de Farías podrían inclinar la balanza a su favor.
"César Farías" es tendencia por quienes piden su regreso a la Vinotinto. pic.twitter.com/phOu2YErRR— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) September 10, 2025
El propio entrenador no ha hecho declaraciones públicas sobre su futuro inmediato tras salir del Junior, pero allegados a su entorno aseguran que analiza cuidadosamente las propuestas. Su objetivo, según fuentes cercanas, sería volver a un banquillo de selección para un proyecto a largo plazo. El reto de liderar nuevamente a Venezuela con más madurez y recorrido que en su primer ciclo resulta atractivo tanto para él como para quienes desean un liderazgo fuerte.
En las próximas semanas, la FVF podría anunciar al nuevo seleccionador. Si se concreta el regreso de César Farías, la Vinotinto iniciaría su camino al Mundial 2030 con un técnico que conoce la casa, sabe manejar procesos de transición y no teme a los desafíos. Un nombre que suena con fuerza y que podría marcar el rumbo del fútbol venezolano en el próximo lustro.
