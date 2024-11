Farías fue sincero tras derrota de Junior: "Uno en el fútbol tiene que ser justo"

Junior de Barranquilla no pudo con el Tolima en la jornada 2 de los cuadrangulares de la Liga Betplay y por eso, César Farías dio el motivo por el que seguramente no se dio el resultado esperado para esta oportunidad.

Todo fue en rueda de prensa, misma en la que el venezolano inició diciendo: "Uno en el fútbol tiene que ser justo, el rival nos superó en el primer tiempo con la pelota ampliamente, acertó bien en la posesión. No estuvimos finos. En el primer tiempo ellos estaban bien y nosotros no. El partido iba 0-0 y nos hacen un gol de contraataque. Tuvimos una sola ocasión en el primer tiempo, la perdimos dos veces, ahí nace el gol de ellos y es triste por eso".

Vea también: Junior sucumbió ante Tolima: se aprieta el cuadrangular B de la Liga Betplay

"Se están jugando partidos muy seguidos, venimos de jugar un partido muy difícil frente a América. No estuvimos de la mejor manera, no todos los días los atletas se levantan. Tolima mereció ganar, pero nosotros lo entregamos todo. Esfuerzo hubo. Este grupo está muy apretado, acá ningún equipo ha podido ganar de visitante y nosotros estamos solo a un punto", añadió.

Por su parte, finalizó diciendo: "Estamos trabajando todos los días, pero los resultados en el grupo están siendo cerrados. Todos queremos atacar más, pero los rivales también juegan. Sabemos que hay juegos donde vamos a lucir bien y otros en los que no tanto. No queríamos ir atrás, pero Tolima nos hizo una encerrona y nos superó por varios momentos. No es nuestra intención a la hora de jugar".

Esto deja claro que el calendario apretado es bastante difícil para los jugadores que buscan llegar a la gran final.

Le puede interesar: ¡Se encienden las alarmas en Junior de Barranquilla!: posible salida de César Farías

La tercera fecha de cuadrangulares se jugará esta semana. Junior visita al Once Caldas el próximo miércoles 27 de noviembre a las 8:30 pm.