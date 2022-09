Farías ya no le come a Pékerman: "Es como Dios; existe pero nadie lo puede tocar"

Las selecciones que no clasificaron a la Copa del Mundo Qatar 2022 se centran en los partidos amistosos que permitirán la convocatoria de futbolistas poco habituales con el fin de generar una base de cara a México - Estados Unidos y Canadá 2026.

Uno de esos combinados es Venezuela, que de la mano de José Néstor Pékerman espera hacerse un lugar por primera vez en su historia entre los mejores del mundo y hacer parte de la cita orbital que en América del Norte y Central.

Vea también: James no toca fondo: la peligrosa devaluación que ha sufrido desde que se fue del Real Madrid

Sin embargo, los detractores del DT han ofrecido algunas declaraciones que no dejan muy bien parado al técnico mundialista con Argentina y Colombia, pues más allá de que "tiene mucha trayectoria", César Farías nota muchos aspectos que lo dejan inconforme.

Pues el entrenador venezolano quien ya estuvo al frente de la Vinotinto y en la actualidad comanda el cuerpo técnico de Aucas (Ecuador) manifestó a través de un video su sentir respecto a Pékerman: "No veo bien que no se conecte con la gente".

Asimismo, Farías comentó: "No veo bien que no viva en el país", pues Pékerman reside fuera de Venezuela. Además, apuntó: "No veo bien que sea como Dios, saben que existe pero nadie lo puede tocar".

Por último manifestó: "No veo bien que no haya ningún venezolano en el cuerpo técnico", presumiendo que son más los aspectos a mejorar que las virtudes presentadas por el seleccionador de 73 años.

Le puede interesar: Luz para James; podría llegar a Grecia: ¿Compañero o rival de Marcelo?

De tal forma, pese a que José Néstor Pékerman llegó a Venezuela como un técnico 'de pergaminos', ya un colega -con pasado en Selección- presentó sus opiniones respecto al DT, y dejó en entredicho su credulidad en el proyecto liderado por el argentino.