Faustino Asprilla embistió contra Queiroz y se refirió a las palabras de James

Las declaraciones de Faustino Asprilla siempre retumban en los medios y, aunque varias son muy polémicas y tocan temas muy diferentes al deporte, en esta ocasión el exfutbolista se refirió a la Selección Colombia y a la forma en la que juega el equipo dirigido por Carlos Queiroz, que ha sido muy criticado por el esquema que usa, las convocatorias de jugadores y la forma en la que ha puesto a jugar el equipo.

En ese sentido, el 'Tino' fue claro y aseguró que no considera que el nuevo proceso de la Selección Colombia esté bien y que el mismo haya generado un avance en el equipo, por lo que afirmó, en primera instancia, que no ha visto cambio respecto a lo hecho por el argentino José Pekerman y por el luso Carlos Queiroz, cuya primera gran prueba fue la Copa América de Brasil: "No vi un cambio después de lo de Pékerman"

De igual manera, Asprilla siguió con su discurso al respecto y sentenció: "No mejoramos... Creo que retrocedimos"

Cambiando de tema, Asprilla también entró en la discusión sobre el mejor jugador, que se instauró tras una frase de James Rodríguez y ahí afirmó: "A mi no me pueden ganar en la Selección. Metiendo goles sí, metieron más goles y otras cosas. Pero jugando al fútbol, con lo que yo hice jugando al fútbol, yo no me siento por debajo de ninguno; ni de Falcao, ni de James, ni del ‘Pibe’, ni de Freddy (Rincón). Jugando al fútbol es imposible que me superarán".

Y, posteriormente fue claro sobre la frase de James: "Tiene todo su derecho en decirlo y creerlo por lo que hace. La historia del fútbol colombiano es muy grande; de ahí a que James sea mejor que toda esa cantidad de futbolistas que han pasado, solo el público puede decidir".