FC Barcelona jugaría un millonario amistoso en Perú: revelan detalles

Después de un empate ante el Rayo Vallecano, el Barcelona ha vuelto a su mejor nivel en la Liga de España y en la UEFA Champions League reportándose con goleadas para intentar repetir el título liguero y para acabar con la deuda pendiente con la Liga de Campeones.

En medio de la planificación de la Liga de España y de la Champions, podría haber un partido en Sudamérica que podría probar a un conjunto peruano con el Barcelona que espera dar el golpe con todo lo que se juegan en esta temporada. La presión la tienen con la necesidad de sobrepasar en la tabla a su acérrimo rival, Real Madrid que ha ganado los cinco partidos disputados.

Perú será el próximo destino del Barcelona con un partido amistoso que está por cerrarse. Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Pedri, Gavi, Raphinha, entre otros jugadores estelares harán su presentación en suelo peruano en un evento que dará de qué hablar, y, que, seguramente, tendrá a un Estadio Nacional de Lima a reventar.

ALIANZA LIMA SERÁ RIVAL DEL BARCELONA EN UN AMISTOSO

Hace poco el equipo azulgrana jugó un amistoso con el Inter Miami. Desde Perú ven viable poder cerrar un encuentro de preparación con el club español y ya se ha hablado de la posibilidad de que Universitario de Deportes o Alianza Lima enfrenten al Barcelona.

De acuerdo con el periodista, Giancarlo Granda, todo está listo para que Alianza Lima sea el rival del Barcelona en un amistoso que marcará a Perú. Granda mencionó en ‘Palabra de Hincha’ que, “está confirmado que el día 21 de diciembre va a jugar Alianza Lima con Barcelona de España en el Estadio Nacional”.

Si nada raro sucede, Barcelona probará a Alianza Lima que espera llegar a ese partido del 21 de diciembre como el campeón de la Copa Sudamericana, dado que están en cuartos de final del torneo internacional. Lleno de figuras, los catalanes viajarán a Lima en un vibrante amistoso.

LA CIFRA MILLONARIA QUE COBRARÍA EL BARCELONA PARA JUGAR EL AMISTOSO

Según Andre Prada Whiltimbury, CEO de Sound Music Entertainment, se logró convencer al equipo español para afrontar este amistoso a finales del 2025. Su visita a Lima será con cifras estratosféricas con un millonario precio para definir su presencia en la capital de Perú.

El empresario no quiso revelar la cifra, pero afirmó que será mayor a lo que pagaron para que el Inter Miami jugara con el elenco ‘blaugrana’ a principios del 2025. “El costo yo lo mantengo confidencial (…) El costo de Perú es un costo que nunca he visto en la historia del deporte peruano. Superó al Inter Miami (superó los 7 millones de dólares)”, inició el empresario.

Posteriormente, señaló que, “entonces, más que nada por el potencial y el nivel de club que tiene Barcelona, que es algo muy complicado de conseguir. Vienen también con aviones privados, viene todo el plantel principal del Barça. O sea, vienen Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, todas las figuras principales, las estrellas de Barcelona”.

Aunque no hay una cifra exacta, si sobrepasó los 7 millones de dólares de Ínter Miami, Barcelona jugaría en Perú por más de 10 millones de dólares. En ese sentido, este es un punto que debe confirmarse pronto, dado que, todo parece indicar que ya habría fecha y sede para el amistoso.