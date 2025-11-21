FCF CAMPS: el proyecto que acerca a los jóvenes al mundo de Selección Colombia

Los FCF CAMPS se han convertido en uno de los programas formativos más especiales para los jóvenes futbolistas del país. Más que un simple campamento deportivo, se trata de una inmersión completa en la cultura, los valores y el espíritu que caracterizan a la Selección Colombia. En esta edición, el invitado de honor es nada menos que René Higuita, ícono del fútbol colombiano y símbolo de creatividad y pasión en la cancha.

Vea también: América envió mensaje directo en cuadrangulares: “No somos la Cenicienta”

Los campamentos, liderados por el director técnico de la Selección Sub-15, Jorge Eduardo el 'Chamo' Serna, reúnen en un mismo espacio a entrenadores, especialistas y antiguos referentes del balompié nacional que comparten con los participantes su conocimiento y experiencia. La iniciativa está dirigida a niños y jóvenes entre los 6 y 17 años, quienes tendrán la oportunidad de vivir el proceso formativo oficial que inspira a los equipos juveniles y profesionales de la Federación Colombiana de Fútbol.

Una de las fortalezas de los FCF CAMPS es su enfoque integral. Cada participante recibe acompañamiento de un equipo multidisciplinario conformado por nutricionistas —con planes diseñados bajo los lineamientos del chef oficial de la Selección—, fisioterapeutas y preparadores físicos. Este modelo permite que los jóvenes no solo perfeccionen su técnica, sino que también comprendan la importancia de la disciplina, la prevención de lesiones, la buena alimentación y el trabajo en equipo.

Los campamentos se desarrollarán en las sedes deportivas de Bogotá y Barranquilla, espacios diseñados para replicar la experiencia de un jugador de alto rendimiento. Allí, los asistentes vivirán entrenamientos diarios de lunes a sábado, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., con módulos creados para fortalecer habilidades técnicas, tácticas, físicas y socioemocionales.

Le puede interesar: Arias confía en el equipo y Tesillo respalda a sus compañeros tras la victoria

Las categorías incluyen Iniciación (6-9 años), Pre-Infantil (10-11), Infantil (12-13), Pre-Juvenil (14-15) y Juvenil (16-17), en modalidades masculinas y femeninas. Las fechas de esta edición serán del 8 al 20 de diciembre en Bogotá y del 15 al 20 de diciembre en Barranquilla.

La inscripción incluye dos uniformes oficiales, alimentación completa, póliza de accidentes, actividades exclusivas para padres y un 25% de descuento en tiendas Adidas. Los interesados pueden registrarse en www.fcfcamps.com.

Lea también: ¿Cuándo vuelve Frasica a jugar con Santa Fe? Revelaron la fecha y el rival

Aunque los FCF CAMPS no son un espacio de reclutamiento, sí representan un escenario valioso donde los jóvenes pueden proyectar su talento, ganar confianza y acercarse al sueño de vestir la camiseta tricolor. Esta experiencia está diseñada para que cada niño y niña entienda que el camino hacia el futuro del fútbol colombiano se construye desde ahora, con compromiso, aprendizaje y pasión.

Este contenido, creado con apoyo de Inteligencia artificial, fue curado y revisado por Daniel Chalela Ambrad, periodista de Antena 2.