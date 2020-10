En otros encuentros destacados, Francia goleó 7-1 a Ucrania. Olivier Giroud, Kylian Mbappe y Antoine Griezmann fueron los grandes protagonistas del encuentro, reportándose en el marcador. Por su parte, Alemania no pasó del empate 3-3 frente a Turquía. Aunque siempre estuvieron arriba en el marcador, los germanos no pudieron conservar la ventaja. Kenan Karaman marcó el empate definitivo al 90.

Fecha FIFA: partidos para este jueves 8 de octubre; horarios

11:00 am Sudáfrica vs Namibia

11:15 Rusia vs Suecia

13:45 Bélgica vs Costa de Marfil

14:00 Inglaterra vs Gales