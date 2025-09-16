Federación Venezolana de Fútbol anunció cambio en una de sus direcciones técnicas

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció recientemente que Jhonny Ferreira asumirá de manera provisional la conducción técnica de la Vinotinto sub-15 de cara a la Conmebol Liga Evolución, que se disputará próximamente en Paraguay, sustituyendo así al exjugador Oswaldo Vizcarrondo, que ahora dirige la sub-20.



"Ferreira es responsable de la Vinotinto sub-17 de la generación 2009 (actual sub-16), que trabaja con miras al CONMEBOL Sudamericano sub-17 2026, por lo que su designación asegura la continuidad del proceso de desarrollo en las categorías juveniles", indicó la FVF en un comunicado.

