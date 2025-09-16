Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 15:24
Federación Venezolana de Fútbol anunció cambio en una de sus direcciones técnicas
A través de un comunicado se dio a conocer el nombramiento.
La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció recientemente que Jhonny Ferreira asumirá de manera provisional la conducción técnica de la Vinotinto sub-15 de cara a la Conmebol Liga Evolución, que se disputará próximamente en Paraguay, sustituyendo así al exjugador Oswaldo Vizcarrondo, que ahora dirige la sub-20.
"Ferreira es responsable de la Vinotinto sub-17 de la generación 2009 (actual sub-16), que trabaja con miras al CONMEBOL Sudamericano sub-17 2026, por lo que su designación asegura la continuidad del proceso de desarrollo en las categorías juveniles", indicó la FVF en un comunicado.
Hay cambios en la dirección técnica de las selecciones inferiores de Venezuela
Asimismo, en el comunicado informaron que "desde ya" la Vinotinto sub-15 iniciará su preparación con el objetivo de afrontar la Liga Evolución de esa categoría, que se disputará del 24 de septiembre al lunes 6 de octubre.
El pasado julio, la FVF anunció a Ferreira como nuevo seleccionador de la Vinotinto sub-17, pues lo considera un entrenador con "una sólida trayectoria en el fútbol profesional venezolano". La entidad deportiva explicó entonces que Ferreira inició su carrera como asistente técnico del club venezolano Caracas FC, y posteriormente dirigió a Carabobo y Monagas en distintos ciclos.
De igual forma, subrayó que Ferreira ha conseguido logros relevantes como el título de la Liga venezolana en 2017 con el Monagas, el subcampeonato de la Copa Venezuela en 2019 y nuevamente el segundo lugar en 2022.
¿Quién será el próximo entrenador de la Selección de Venezuela?
En cuanto a lo que respecta al equipo mayor de la ‘Vinotinto’, hay alta expectativa de los aficionados por saber quién será el reemplazo de Fernando Batista, donde algunos reportes indican que las directivas tendrían pensado en darle prioridad a un DT extranjero.
Así las cosas, en el radar se encuentran técnicos como el brasileño Tite y el argentino Ricardo Gareca, hombres de alta experiencia que exigen altos salarios por sus servicios, una situación que podría complicar su contratación.
Agencia EFE / Antena 2