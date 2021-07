Felipe Aguilar y los errores ante Millonarios: "Hace mucho no jugaba 90 minutos"

Atlético Nacional derrotó a Millonarios 3-2 en la Florida Cup. El equipo 'verdolaga' consiguió un triunfo importante que le ayuda a potenciar cada una de las piezas en busca de un mejor rendimiento en el campeonato local; además probó a varios refuerzos, como el caso de Felipe Aguilar.

El central no contó con un gran rendimiento, incluso se equivocó varias veces en detalles puntuales que significaron goles azules. No obstante, el central se refirió al respecto en rueda de prensa después del juego y aseguró que las falencias se corregirán, además recordó que hace mucho no jugaba 90 minutos completos.

"Me quedo con buenas sensaciones después del juego. Hace mucho no jugaba 90 minutos y esto me deja más preparado para lo que viene", dijo el central, que espera mejorar prontamente aportarle todo su juego a Nacional.

Sobre el equipo en sí y lo positivo de haber conseguido un triunfo en un amistoso contra Millonarios, Aguilar le dio prioridad al estilo de juego.

"Debemos mantener la idea de juego. Comenzamos muy bien hoy en el partido y eso es lo que debemos mantener en todos los juegos", remarcó.

Felipe Aguilar en su momento se destacó por ser un zaguero técnico que ayudaba a sacar a Nacional del fondo, le daba solidez defensiva y primer pase.