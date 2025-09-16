Fenerbahce acelera la recuperación de Jhon Durán: filtran fecha de regreso

Aunque se pensaba que la lesión sufrida ante el Benfica por la UEFA Champions League era solo una molestia por parte de Jhon Jáder Durán, las cosas se pusieron más graves con el pasar del tiempo. El colombiano tuvo que utilizar muletas para apoyarse y, sin dar muchas referencias del golpe o las condiciones en las que estaba, en Turquía afirmaron que podía haber cirugía.

Sin duda alguna, las noticias que llegaban desde Turquía no eran buenas. Una lesión que le iba a costar por lo menos un mes de ausencia. Es decir, se perderá la Europa League y algunos encuentros de la Superliga turca. Afortunadamente, Jhon Durán no requerirá una cirugía que eso sí lo iba a privar de actuar en lo que resta de la temporada.

Eso es un alivio, pero todavía hay que esperar la evolución. En las redes sociales del Fenerbahce mostraron las sesiones de entrenamiento de la jornada del martes 16 de septiembre. Jhon Durán hizo trabajo en solitario en el gimnasio. Sin muletas y sin problemas, más allá de un dolor continuo que avisaron hace unos días, Durán tardará unas semanas para regresar junto al equipo completo.

Fenerbahce confirmó novedades con el futuro de Jhon Durán para pensar en su regreso. La necesidad es poder tenerlo para la UEFA Europa League, pero todo parece indicar que se perdería las primeras dos fechas de la competencia internacional.

EL REGRESO DE JHON JÁDER DURÁN AL FENERBAHCE

Con la necesidad de dejar pasar el dolor que tiene, Jhon Durán ultima detalles para regresar a la actividad junto con sus compañeros y con su equipo completo. Yağız Sabuncuoğlu, periodista turco sentenció que Jhon volverá a finales del mes de septiembre. Bajo este panorama, le quedaría una semana y media más o menos.

Y parece que todo tiene sentido, pues, el jugador ya inició entrenamientos en el gimnasio y espera dar la novedad de estar entrenando bajo las órdenes del italiano, Doménico Tedesco que acabó de llegar al Fenerbahce.

El diario Sporx mantuvo que hay mejoras en el estado del colombiano y en su recuperación, “Jhon Durán, quien recibió una inyección en el tobillo hace dos días, será revisado hoy por los médicos del club. Se definirá cuándo podrá reanudar los entrenamientos”. Además, su representante escribió un mensaje indicando que, “el goleador estás de vuelta”.