Fenerbahce anunció ultimátum para Jhon Durán: “Si no se recupera...”

Sin duda alguna, el futuro de Jhon Jáder Durán cambió drásticamente. Estaba muy cómodo y estaba bien en el Aston Villa, de hecho, fue cuando mayor interés levantó en Europa con el Chelsea, Arsenal, West Ham, Barcelona, entre otros clubes que habrían buscado al delantero colombiano. Fue a Al Nassr de Arabia Saudita donde duró poco, y recaló en el Fenerbahce con un pobre rendimiento producto de las lesiones.

Cuando se había ganado a José Mourinho quien depositó la confianza representada en titularidades, todo se vino abajo en la temporada por una lesión el 27 de agosto que generó incertidumbre. Se habló de una cirugía y de mucho dolor. El dolor persistió, pero afortunadamente para las pretensiones del jugador y del equipo, no requirió pasar por el quirófano.

Desde Turquía indicaron que habría reincidido en una lesión por una fractura causada por el estrés. Esto llevó a que se perdiera gran parte de lo que va de la temporada dejándolo sin la posibilidad de ir a la Selección Colombia. Parece que la paciencia del Fenerbahce está llegando a su final y ya le avisaron al representante lo que sucederá en diciembre.

EL ULTIMÁTUM A JHON JÁDER DURÁN QUE SU REPRESENTANTE YA CONOCE

Los turcos están molestos con la manera como se ha dado todo lo de la lesión y la recuperación del delantero colombiano. Ya va para dos meses de ausencia, justo cuando se acerca el próximo mercado de fichajes en diciembre. Jhon Jáder Durán ya acerca su regreso a las canchas, pues, ultima detalles para estar a disposición en medio de la Fecha FIFA de octubre.

Se estima que para el próximo partido del Fenerbahce de regreso a la liga turca el domingo 19 de octubre podría estar presente, o bien para la Europa League el jueves 23 contra el Stuttgart. Si no se recupera a tiempo, o si no convence con su nivel, el club acabaría con el préstamo de un año.

De hecho, el representante del delantero colombiano ya sabe de primera mano lo que piensan hacer en el equipo turco con Jhon Jáder. El diario Sporx afirmó que, “si el dolor de Jhon Durán continúa y no puede rendir como se espera, una separación a mitad de temporada es una posibilidad sobre la mesa (…) La directiva del Fenerbahçe convocó al agente del jugador a Estambul y le dio un mensaje claro: ‘Si no se recupera, nos separaremos durante el descanso de mitad de temporada’”.

SU REGRESO A LAS CANCHAS Y PARTIDOS QUE SE HA PERDIDO

Desde el golpe sufrido el 27 de agosto, Jhon Jáder Durá no ha podido estar en seis compromisos ligueros, y, como si fuera poco, se ha perdido las primeras dos fechas de la UEFA Europa League. En ese orden de ideas, ya acumula ocho partidos sin protagonismo, producto de esa misteriosa lesión.

Sin embargo, todo parece indicar que serán más partidos de ausencia, pues, el plan que tenían de tenerlo para el parón de la Fecha FIFA no se pudo cumplir. De acuerdo con Sporx, al jugador le quedan tres semanas de recuperación debido de una inflamación en el hueso de la tibia.

El medio sentenció que, “no se espera que esté disponible para el partido de Karagümrük después del parón internacional, pero está previsto que juegue en el partido de Gaziantep el 27 de octubre. El entrenamiento individual del futbolista, que saltó ayer al campo en Samandıra, continuará de forma controlada”.