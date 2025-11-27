Fenerbahce busca la salida de Durán: estrella del Barcelona sería su remplazo

La incertidumbre en el ataque del Fenerbahce ha puesto nombre propio sobre la mesa: Robert Lewandowski. El club turco, necesitado de un referente fiable, ve en el polaco una opción ideal ante el desplome futbolístico y disciplinario de Jhon Durán, cuyo rendimiento ha encendido todas las alarmas en Estambul.

El mal momento del delantero colombiano se agudizó este jueves 27 de noviembre, cuando fue expulsado en el duelo de Europa League frente al Ferencvaros tras agredir a un rival, un episodio que se suma a otras faltas internas y cuestionamientos por su actitud. La dirigencia, cansada de episodios repetidos, empieza a asumir que el proyecto con Durán podría no sostenerse más allá de enero.

En medio de este escenario convulso, Fenerbahce habría tanteado la opción de incorporar a Lewandowski en el mercado invernal. Aunque el ariete del Barcelona rechazó recientemente una oferta inicial para ir a Turquía, su situación contractual con vínculo hasta 2026 y sin señales de renovación mantiene abierta la posibilidad de un cambio de aires a corto plazo.

Desde la perspectiva turca, la llegada del goleador europeo representaría más que un fichaje: sería una apuesta por recuperar jerarquía ofensiva, liderazgo en el vestuario y estabilidad deportiva. La fragilidad mostrada por Durán, tanto en su comportamiento como en su aporte en el campo, hace que la búsqueda de un sustituto sea prioritaria para los de Estambul.

Mientras tanto, en Barcelona, Lewandowski parece decidido a terminar la temporada, pero el propio jugador ha admitido que en verano evaluará nuevas rutas para prolongar su carrera. Esa postura encaja con la estrategia del Fenerbahce, que podría insistir en junio con una propuesta más sólida, especialmente si decide desprenderse del atacante colombiano.

Con el panorama actual, Durán se encuentra más cuestionado que nunca, y su continuidad depende tanto de su capacidad de reacción como de que el club encuentre una pieza de mayor fiabilidad. Lewandowski, aun a sus 37 años, continúa siendo visto como una solución inmediata, capaz de resolver los problemas ofensivos y dar un salto de calidad al proyecto.

Fenerbahce podría tomar un giro importante: mientras Durán sigue en el ojo del huracán por su floja campaña y su última expulsión, el nombre de Lewandowski aparece como una alternativa seria y cada vez más lógica para ocupar el rol de goleador que el colombiano no ha logrado consolidar.