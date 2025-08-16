Actualizado:
Sáb, 16/08/2025 - 14:36
Fenerbahce hizo anuncio tras la lesión de Jhon Durán; Mourinho está enterado
El delantero colombiano salió reemplazado en el partido anterior contra Feyenoord.
Uno de los atacantes que tiene la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo es el antioqueño Jhon Jáder Durán, jugador de apenas 21 años que milita actualmente en el Fenerbahce de Turquía en condición de préstamo por parte del club árabe de Al Nassr.
El exjugador de Envigado y Aston Villa encendió las alarmas en el partido pasado ante Feyenoord por el juego de vuelta de los ‘playoffs’ de la UEFA Champions League, allí, el jugador había presentado una molestia física y tuvo que ser reemplazado al minuto 62 luego de haber marcado uno de los goles con los que el Fenerbahce venció por 5-2 y avanzó en el torneo continental.
Lea también: Luis Díaz recibe espaldarazo de Kompany; primer gran desafío en el Bayern Múnich
En otras noticias: la gran cantidad de colombianos que juegan actualmente en el fútbol brasileño
Jhon Durán acaba con los rumores de su lesión
El delantero había mencionado en zona mixta que no había de qué preocuparse acerca de su repentina salida en el partido ante Feyenoord, sin embargo, había dudas de su presencia en los próximos partidos del equipo dirigido por José Mourinho.
Pues bien, este sábado 16 de agosto se esfumó cualquier tipo de rumor que ponía a Jhon Durán con una lesión de consideración, pues el atacante fue alineado como titular en el compromiso del Fenerbahce ante el Goztepe por la fecha 2 de la liga turca.
Göztepe maçı ilk 11'imiz belli oldu. #GÖZvFB pic.twitter.com/YvrnNwkqvr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2025
Isınma bölümünü tamamladık. #GÖZvFB pic.twitter.com/yCBISiHZO5— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2025
Mourinho respira para la Champions
Sin duda el atacante colombiano, por su pasado en Aston Villa, su presencia en la selección cafetera, y la enorme cantidad que pagó Al Nassr por su fichaje (77 millones de euros), ha despertado gran expectativa en el Fenerbahce, siendo uno de los jugadores llamados a ser protagonistas en cuanto a número de goles.
Pensando entonces en la competencia más importante del Viejo Continente, donde el Fenerbahce jugará la última serie de ‘playoffs’ contra el Benfica del también colombiano Richard Ríos, seguramente estará Jhon Durán, en lo que muchos marcan como uno de los partidos más importantes de la temporada para ambos clubes, que buscarán su boleto a la fase de liga de la Champions 2025-2026.
Fuente
Antena 2