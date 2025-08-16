Fenerbahce hizo anuncio tras la lesión de Jhon Durán; Mourinho está enterado

Uno de los atacantes que tiene la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo es el antioqueño Jhon Jáder Durán, jugador de apenas 21 años que milita actualmente en el Fenerbahce de Turquía en condición de préstamo por parte del club árabe de Al Nassr.

El exjugador de Envigado y Aston Villa encendió las alarmas en el partido pasado ante Feyenoord por el juego de vuelta de los ‘playoffs’ de la UEFA Champions League, allí, el jugador había presentado una molestia física y tuvo que ser reemplazado al minuto 62 luego de haber marcado uno de los goles con los que el Fenerbahce venció por 5-2 y avanzó en el torneo continental.

