Fenerbahce salta en defensa de Jhon Duran: "Todo es tranquilidad"

Jhon Durán, quien continúa su proceso de recuperación tras una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas durante más de seis semanas. Fenerbahcé, consciente del potencial del atacante colombiano, ha dejado claro que su regreso no será apresurado y que la prioridad es su bienestar físico.

La institución turca ha mostrado una postura firme frente a las lesiones: nada de presiones ni improvisaciones. Por eso, Durán cumple un plan de trabajo individualizado, bajo la supervisión de un preparador físico que controla cada avance en su proceso.

Según reveló la prensa turca, el cuerpo médico ha sido enfático en evitar cualquier recaída y el jugador ya realiza ejercicios con balón, lo que refleja una evolución positiva. Además, el presidente Sadettin Saran ha estado al tanto de cada detalle, manteniendo contacto directo con el futbolista y el cuerpo técnico para seguir de cerca su progreso.

El entrenador Domenico Tedesco también ha respaldado la decisión de actuar con serenidad. En declaraciones recientes, el estratega subrayó la importancia de no repetir errores del pasado: “Algunos clubes lo han obligado a jugar así (…) llega un punto en que ya no pueden jugar”.

Estas palabras, llenas de sensatez, evidencian que el Fenerbahçe apuesta por una gestión responsable del talento de Durán, quien a sus 20 años ya ha demostrado un potencial notable tanto en Europa como en la Selección Colombia.

La calma del cuerpo técnico no significa falta de ambición. En la Superliga Turca, el conjunto auriazul necesita mantenerse cerca del líder Galatasaray, pero no pondrá en riesgo a su joven delantero.

Por ello, el colombiano no será convocado para el próximo duelo frente al Karagümrük, correspondiente a la novena jornada del campeonato. La decisión, más que una renuncia temporal, se entiende como una inversión a largo plazo: recuperar a un jugador clave al cien por ciento siempre será más valioso que una aparición apresurada.

Mientras tanto, la prensa turca ha dejado entrever que el regreso de Durán podría darse en el plano internacional, posiblemente en la Europa League, donde Fenerbahçe enfrentará al Stuttgart por la tercera fecha del torneo.

Allí, el conjunto otomano acumula una victoria y una derrota, sumando tres puntos que mantienen vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. El retorno del atacante colombiano podría ser un impulso anímico y deportivo crucial para el equipo.

Hasta el momento, el exjugador de Aston Villa ha disputado seis compromisos oficiales con la camiseta amarilla, en los cuales ha aportado un gol y una asistencia. Más allá de las estadísticas, su impacto en el ataque ha sido notorio por su potencia, velocidad y capacidad para asociarse en el último tercio del campo. El club confía en que, una vez recupere su ritmo, podrá consolidarse como una de las piezas más importantes del plantel.

En un contexto donde los resultados suelen imponer urgencia, la apuesta del Fenerbahçe por la paciencia y el cuidado médico resalta como una decisión inteligente. De lograr un regreso sólido, Jhon Durán no solo fortalecerá la ofensiva de su equipo, sino que también reafirmará su proyección internacional