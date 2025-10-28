Fenerbahce se cansó de Jhon Durán y ya tendría un reemplazo definido

Jhon Jáder Durán tuvo un cambio grande en su trayectoria deportiva. Aunque en el Aston Villa encontró una gran versión que lo llevó a la Selección Colombia y que le permitió estar en el radar de clubes como el Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona, Arsenal, entre otros, terminó recalando en el Al Nassr y luego en el Fenerbahce.

Vea también: "Millonarios se opuso": revelan por qué el América no jugará en Bogotá ante Chicó

El delantero antioqueño aterrizó en Turquía con polémicas en el Al Nassr. Llegó en calidad de cedido por un año, es decir, culminaría su contrato con el equipo otomano en junio de 2026, pero podría salir de la institución de manera anticipada. La lesión duradera de dos meses puso en riesgo la continuidad de Jhon Jáder Durán.

Si no encuentra la regularidad deseada, Fenerbahce podría tomar la decisión de culminar el préstamo que haría que Jhon Durán regrese al Al Nassr, pero en Arabia Saudita se encontraría con Cristiano Ronaldo, astro que según algunas versiones no quería que el antioqueño siguiera dentro de la institución.

En ese sentido, el Fenerbahce ya estaría pensando en un reemplazo para Jhon Jáder Durán y ese perfil estaría en la Liga de España, más precisamente en el Atlético de Madrid.

ALEXANDER SORLOTH SERÍA EL REEMPLAZO DE JHON JÁDER DURÁN

Aunque Jhon Jáder sumó minutos en la Europa League frente al Stuttgart, Doménico Tedesco sentenció que el delantero colombiano no estaba a la altura físicamente y que esperaba recuperarlo al 100% para los próximos partidos. Con ese panorama, no estaba para nada asegurado la presencia de Durán en los siguientes partidos de la Superliga turca.

Justamente en el juego entre Gaziantep y Fenerbahce, el ex Envigado y Chicago Fire tuvo que esperar su momento en el banquillo de suplentes y Doménico Tedesco no puso en ningún momento al delantero. Además, Youssef En-Nesyri y Anderson Talisca, sus dos competidores en la posición anotaron dobletes.

Le puede interesar: Mindeporte ya advirtió a Deportivo Pereira: comunicado oficial

Todo esto suma y en el club ya están pensando en Alexander Sorloth como el reemplazo de Jhon Durán. El noruego no es un indiscutible titular en el Atlético de Madrid y es un relevo ideal de Julián Álvarez. El cambio le podría venir bien a Sorloth que tendría la titularidad asegurada en Fenerbahce por la categoría de delantero que es.

Alexander Sorloth puede tomar ese puesto de Jhon Durán dependiendo de la decisión que tomen en el Fenerbahce con el rol del colombiano que podría irse de Turquía antes de tiempo. En caso de que Durán siga en el club para la próxima temporada, sería una dura competencia entre el europeo y el sudamericano.

JHON DURÁN RECIBIÓ ULTIMÁTUM EN EL FENERBAHCE

Mientras que Jhon Durán se recuperaba de su misteriosa lesión que duró dos meses, desde Fenerbahce ya estaban avisando los próximos pasos, dejando en claro que el jugador debía ganarle a esa fuerte ausencia y tener la regularidad y pegada que lo acompañó en anteriores clubes como el Aston Villa.

Lea también: ¿Cuadrado se acerca a Selección Colombia? Noticia estelar llegó desde Italia

En caso de que esto no sucediera, los turcos tomarán la decisión de acabar con el préstamo de un año y devolverlo al Al Nassr, dueño de sus derechos deportivos. Por esto es que se prendió la alarma con la posibilidad de fichar a Alexander Sorloth, un delantero que es deseo de Fenerbahce desde hace algunos años.