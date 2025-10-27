Fenerbahce vuelve a sentenciar a Jhon Durán: duro panorama en Turquía

Hoy, 27 de octubre se cumplen dos meses desde la dura lesión que sufrió Jhon Jáder Durán que fue todo un misterio en ese encuentro entre el Fenerbahce y el Benfica que acabó con la eliminación de los turcos que se consolaron con la participación en la UEFA Europa League.

Jhon Jáder Durán tardó más de la cuenta en volver al campo de juego. Se habló de una lesión causada por el estrés que le iba a tomar más tiempo de regreso. Justamente, el colombiano pudo sumar minutos en el partido pasado de la UEFA Europa League cuando superaron al Stuttgart.

Sumando sus primeros minutos en la competencia, se esperaba su vuelta para el juego de la Superliga de Turquía ante el Gaziantep. Doménico Tedesco ha preferido ser muy cauto con el panorama del antioqueño afirmando que, ni siquiera para la Liga de Europa estaba en un buen estado y que iba a tomar tiempo para no exponerlo ni ponerlo en peligro para el futuro.

DOMÉNICO TEDESCO TOMÓ DECISIÓN CON JHON DURÁN PARA SU REGRESO EN TURQUÍA

Nueva fecha de la competencia local en la que el Fenerbahce buscaba sumar a de tres en condición de visitante frente al Gaziantep. La gran duda era si podía estar o no el colombiano dentro de la titularidad para poder regresar al certamen de la mejor manera.

Sin embargo, la decisión de Doménico Tedesco estuvo muy en línea con lo que se esperaba y era su nueva suplencia pese a que ya está ingresando en convocatorias y en la dinámica de las competencias junto al grupo. El entrenador italiano lo dejó en el banquillo de suplentes.

Diferente a lo que pasó en la semana pasada contra el Stuttgart, Doménico Tedesco utilizó todas las ventanas de cambios para realizar las cinco variantes que pusieron a Jhon Jáder Durán en una incómoda posición cuando se esperaba que el antioqueño podía regresar a la máxima competencia turca.

Además, Jhon Durán pierde la credibilidad después de ese partido ante el Gaziantep, dado que sus dos competidores en la posición aparecieron con anotaciones. Fue un 0-4 para el Fenerbahce con los goles de Youssef En-Nesyri en dos ocasiones y, Anderson Talisca, que entró a falta de quince minutos para el final y también dejó su sello con un doblete.

¿CUÁNDO REGRESARÁ JHON JÁDER DURÁN EN LA SUPERLIGA DE TURQUÍA?

Tal vez la decisión de Doménico Tedesco con Jhon Durán pasa porque el próximo partido que se viene para el Fenerbahce será nada más ni nada menos que en el clásico turco frente al Besiktas en condición de visitante.

Jhon Jáder Durán habría sido guardado sin minutos en este partido de la Superliga turca para estar en las mejores condiciones de cara al clásico del próximo fin de semana el domingo 2 de noviembre. Ahí podría ser el regreso del colombiano, ya sea como titular o con minutos en cancha arrancando desde el banquillo de suplentes.