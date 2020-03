Fernando Redondo contó el calvario que atravesó debido a las lesiones

Pese a que la salida de Fernando Redondo de Real Madrid fue bastante complicada y estuvo llena de pedidos por parte de la afición, que no quería que el volante argentino dejara el equipo, lo cierto es que el club blanco estaba seguro de la venta y, pese a la lesión, Redondo terminó llegando a Italia, donde vivió uno de los momentos más complicados de su carrera y sin poder debutar se lesionó gravemente de su rodilla.

Lea también: Salazar volvió a criticar a Millonarios y puso de ejemplo a Nacional

"Me rompí los cruzados de la rodilla derecha y no pude jugar ni un partido durante dos años. Es decir: fui y el primer partido lo pude jugar recién a los dos años, una locura. Llegué a Milan y el sistema de entrenamiento era diferente, con mucha carga física y mucho trabajo de fuerza. No dije nada, un poco por orgullo, pero estaba muerto muscularmente", sentenció el exjugador argentino en una entrevista publicada por el diario 'Marca'.

Y más allá de sus lesiones, los tratamientos también lo pusieron en riesgo constante, lo cual narró en la misma nota: "Me metían en el quirófano, me ponían la pierna hacia arriba, me la vaciaban de sangre con un torniquete y me pasaban fármacos. El riesgo era que si algo de eso se iba al corazón, podía tener un problema. Me llevaron también a Knokke, una ciudad de veraneo del norte de Bélgica. ¡Pero en invierno! Me metía en el Mar del Norte y corría con el agua hasta la cintura".

Le puede interesar: "No le estamos pidiéndole dinero al Gobierno": Dimayor explicó detalles de la carta enviada a Duque

Durante su periodo de inactividad, Redondo renunció a su sueldo, tras lo cual se recuperó, disputó 33 partidos y fue parte de la conquista de los títulos de la Copa Italia, la Supercopa y la Serie A, además de levantar la Champions League y la Supercopa de la Uefa.