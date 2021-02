Ferretti asegura que Tigres no celebra por adelantado

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres, aseguró que su equipo no celebra por adelantado haber ganado la semifinal del Mundial de clubes de Catar porque aun no logró el objetivo final.



"Me siento tranquilo, contento por el triunfo y con ilusión, pero no soy de estar haciendo fiesta antes de tiempo; falta un partido, el más importante es el que viene y sabemos de la capacidad del equipo que vamos a enfrentar", señaló en una rueda de prensa.



Al derrotar 0-1 al Palmeiras de Brasil, los mexicanos se convirtieron en el primer equipo de la Concacaf en una final del Mundial de Clubes, en la que irán por el título ante el Bayern Múnich, campeón de la Champions League.

El estratega reconoció que su plantilla cuenta con numerosos jugadores de calidad superior, pero elogió más el trabajo de equipo porque fue con eso que sumó dos triunfos en lo que va del Mundial.



"Siempre hablo del equilibrio porque tengo muchos jugadores de capacidad. Cuando se logra que el jugador esté dispuesto a poner el talento en beneficio del equipo es cuando un entrenador está satisfecho y se pueden lograr grandes cosas", agregó.



Tigres perdió tres finales de la Liga de campeones de la Concacaf antes de ganar el torneo el pasado mes de diciembre ante Los Ángeles FC, con lo que lograron el boleto al Mundial.



Ferretti reconoció que en 10 años al frente de Tigres, estar en el Mundial era un pendiente y el grupo llegó a Catar concentrados en hacer el mejor trabajo.

"Tigres había intentado varias veces llegar a este torneo, era una de las ilusiones que tuvimos; ahora que tenemos la oportunidad, queremos hacer las cosas muy bien", aseveró.



El estratega reconoció que Tigres ya piensa en la final y no se relajará por la emoción de haber eliminado a un gran rival como Palmeiras, monarca de la Copa Libertadores.



"Vamos a recuperar a los muchachos físicamente porque anímicamente están en un momento adecuado y prepararlos para buscar el objetivo final", concluyó.