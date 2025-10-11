Ferroviária vs Independiente del Valle EN VIVO 11 de octubre: Libertadores Femenina

Ferroviária e Independiente del Valle disputarán este sábado los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

Siga Ferroviária vs Independiente del Valle EN VIVO 11 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Pluto TV y Claro.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00