Sáb, 11/10/2025 - 16:26
Ferroviária vs Independiente del Valle EN VIVO 11 de octubre: Libertadores Femenina
Se disputan los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.
Ferroviária e Independiente del Valle disputarán este sábado los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.
Siga Ferroviária vs Independiente del Valle EN VIVO 11 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Pluto TV y Claro.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00
