Feyenoord realizó emocionante video de apoyo a Luis Sinisterra

Tras sufrir una complicada lesión en su rodilla izquierda el pasado 17 de febrero, en el partido contra PEC Zwolle, por la fecha número 23 de la Liga de Holanda, el atacante colombiano Luis Sinisterra fue operado con éxito en Holanda y ya inició su proceso de recuperación, buscando volver lo antes posible, aunque sabe que durante lo que queda de esta temporada no podrá hacerlo, pues tiene un tiempo estimado de regreso de entre seis y ocho meses.

Sin embargo, en medio de este duro momento, el jugador recibió un regalo muy especial, pues a través de un delegado de Feyenoord, su actual club, a Sinisterra le fue entregada una ancheta de frutas que iba acompañada de una serie de mensajes grabados en video por sus compañeros, en los cuales le mandaban la mejor energía para recuperarse y le aseguraban que lo esperaban de vuelta para jugar en el equipo.

"Es un bonito detalle y les agradezco a todos por estar pendientes de mí y por cada mensaje de aliento que me han enviado para mi pronta recuperación. Vamos a salir de esta fortalecidos y nos veremos pronto en las canchas", aseguró el atacante colombiano en un primer momento. "Es muy lindo y me da mucha satisfacción y alegría escuchar a mis compañeros y entrenadores. Hemos creado una familia en el equipo y escucharlos me llena de sentimientos y me da mucha fortaleza, así que espero volver pronto", completó.

Finalmente, tras hablar a sus compañeros, se refirió a los hinchas, quienes también han estado atentos a su estado de salud y le han hecho llegar su saludo. "Me escribieron muchos y aprovecho para agradecerles. Esto no se acaba aquí, volveré mucho más fuerte para seguir dándoles muchas alegrías, muchos triunfos y muchos goles, pero vamos para adelante. Este es un tiempo largo pero yo sé que nos vamos a ver por mucho tiempo más en este lindo club que me ha apoyado al 100%".