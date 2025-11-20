FIFA acabó polémica y anunció el número de jugadores que podrán ser convocados al Mundial

En los últimos días se reportaron rumores acerca de la posibilidad de que la FIFA ampliara el número de futbolistas convocados por cada una de las selecciones que participarán en el Mundial del 2026.

La información sugería que la FIFA estaba analizando ampliar de 26 a 30 jugadores la convocatoria final que realizarán las selecciones, una sugerencia que generó polémica de algún sector que le gusta priorizar la calidad y no la cantidad, además, apuntan que equipos de menor categoría respecto a los favoritos del Mundial tendrán a duras penas 15 o 20 jugadores de alto nivel.

