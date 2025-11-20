Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 15:00
FIFA acabó polémica y anunció el número de jugadores que podrán ser convocados al Mundial
El organismo que regula el fútbol mundial va ultimando detalles para lo que será el torneo orbital.
En los últimos días se reportaron rumores acerca de la posibilidad de que la FIFA ampliara el número de futbolistas convocados por cada una de las selecciones que participarán en el Mundial del 2026.
La información sugería que la FIFA estaba analizando ampliar de 26 a 30 jugadores la convocatoria final que realizarán las selecciones, una sugerencia que generó polémica de algún sector que le gusta priorizar la calidad y no la cantidad, además, apuntan que equipos de menor categoría respecto a los favoritos del Mundial tendrán a duras penas 15 o 20 jugadores de alto nivel.
FIFA avisó el número de jugadores que podrán ser convocados por cada selección
Estos rumores tomaron vuelo y la FIFA tuvo que salir a desmentir esa información, asegurando que “las federaciones proporcionarán a la entidad una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente”.
Así las cosas, el rumor acaba y los entrenadores ya van sabiendo que en su listado final deben tener en su mente un máximo de 26 jugadores, algo que para el técnico Néstor Lorenzo complica su elección en la Selección Colombia ante la gran variedad de futbolistas que le han llamado la atención en esta fecha FIFA de noviembre, caso Gustavo Puerta y Johan Carbonero.
La lista provisional; aspecto clave para tener jugadores admitidos por la FIFA
En el comunicado del organismo internacional también dejan claro que “en la lista definitiva solo figurarán jugadores que formaban parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva”.
Una lista provisional que recordemos tiene que realizar cada selección, donde tienen derecho a proporcionar 35 a 55 jugadores, un grupo que luego será tenido en cuenta para definir la nómina final de cada conjunto.
