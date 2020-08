Fifa adopta medidas para los amistosos de septiembre en Europa

Teniendo en cuenta la coyuntura actual por la emergencia causada por la pandemia del coronavirus, la Mesa del Consejo de la Fifa comunicó una serie de decisiones que deberán adoptar tanto selecciones nacionales, como clubes, principalmente de Europa.

Según se informó, los equipos perteneciente a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), no estarán obligado a prestar a sus jugadores a cada una de sus respectivas selecciones para la fecha Fifa del mes de septiembre que está estipulada del 2 al 10 del mismo mes.

Igualmente se señaló que existe un período obligatorio de cuarentena o autoaislamiento de por lo menos cinco días al llegar a la ciudad sede el partido y al retornar a su club habitual.

Por otro lado, también se determinó que en caso de que haya alguna restricción de viaje desde el lugar en el que se encuentre el futbolista convocado a la ciudad en la que se dispute el partido, la institución no está obligada a ceder al jugador.

Finalmente, no se concedió ninguna exención específica de las autoridades competencias en relación con las relaciones anteriores a los jugadores de un equipo representativo y todos los participantes en los partidos durante las ventanas internacionales deben cumplir con los protocolos de salud y seguridad establecidos por el organizador de la competencia correspondiente.

