FIFA anunció dos estadios de lujo para disputar el repechaje al Mundial 2026

Los estadios del repechaje intercontinental también serán sedes en el Mundial 2026

Además, los dos estadios serán sede del Mundial: el de Guadalajara acogerá cuatros partidos de la fase de grupos, mientras que el de Monterrey tres duelos de esa misma fase y uno de dieciseisavos de final.



"La intensidad, la emoción y el ambiente único que acompañarán este torneo encuentran en estos estadios un espacio a la altura", afirmó en un comunicado oficial Gianni Infantino, presidente de la FIFA.



El sorteo del torneo clasificatorio para el Mundial 2026 se celebrará este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich a partir de las 13.00 CET (12.00 GMT). El calendario de partidos de la competición se confirmará una vez realizado el sorteo, que se podrá ver en directo en la web oficial del organismo presidido por Infantino.