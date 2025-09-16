FIFA aumenta dinero que le dará a clubes que cedan sus jugadores para el Mundial

La FIFA, mediante el Programa de Ayudas a Clubes, dio a conocer el aumento en la compensación que se le dará a cada equipo que ceda sus jugadores para las selecciones que disputarán la Copa del Mundo.

El incrementó estipulado por la entidad que coordina el fútbol a nivel Mundial es de casi 70 %, ya que se repartirán 355 millones de dólares.

Adicionalmente, la FIFA ampliará el beneficio, ya que se incluirán, "por primera vez" los equipos que cedan sus futbolistas para la fase de clasificación.