FIFA aumenta dinero que le dará a clubes que cedan sus jugadores para el Mundial
La FIFA anunció in aumento en el Programa de Ayudas a Clubes.
La FIFA, mediante el Programa de Ayudas a Clubes, dio a conocer el aumento en la compensación que se le dará a cada equipo que ceda sus jugadores para las selecciones que disputarán la Copa del Mundo.
El incrementó estipulado por la entidad que coordina el fútbol a nivel Mundial es de casi 70 %, ya que se repartirán 355 millones de dólares.
Adicionalmente, la FIFA ampliará el beneficio, ya que se incluirán, "por primera vez" los equipos que cedan sus futbolistas para la fase de clasificación.
“La edición mejorada del Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 va un paso más allá al reconocer financieramente la enorme contribución que tantos clubes y sus jugadores en todo el mundo hacen a la organización de las eliminatorias y el torneo final”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
La FIFA recordó para el Mundial de Catar 2022, el Programa de Ayudas a Clubes repartió 209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones, procedentes de las seis confederaciones.
¿Qué es el Programa de Beneficios del Club?
El Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA respalda económicamente a los equipos que cedan a sus jugadores para disputar los torneos de la Copa Mundial de la FIFA.
La iniciativa no solo compensa al equipo en el que esté el futbolista al momento de desarrollarse el certamen, sino que también a cualquiera otra institución a la que haya pertenecido el deportista en los dos años previos.
Sin embargo, los clubes deben registrarse en una plataforma digital oficial de la FIFA.
