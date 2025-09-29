FIFA castigó al ‘Bolillo’ y a El Salvador: revelan dura sanción por racismo

Terminaron las dos primeras jornadas de las Eliminatorias de la CONCACAF para El Salvador que sacó un buen resultado en condición de visitante, e infortunadamente, de local no pudieron dar el golpe. Los dirigidos por el entrenador colombiano, Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez superaron a Guatemala y cayeron ante Surinam en la segunda fecha.

Con este panorama, la selección de El Salvador sueña con decir presente en el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y deberá volver a sumar de a tres contra Panamá y Guatemala en octubre. Cuentan con la ventaja de jugar los dos compromisos de local, pero, en medio de la preparación para ambos cotejos, se conoció lo peor por una dura sanción por parte de la FIFA.

El ente que rige las competencias del mundo del fútbol no tuvo piedad después de unos hechos que se presentaron en el último juego entre El Salvador y Surinam. Los ánimos ya estaban caldeados desde el encuentro contra Guatemala por actitudes de Hernán Darío Gómez frente a la afición rival que dejó mal parado al colombiano.

Pero, en el partido ante Surinam, las cosas fueron peores con insultos racistas frente a los rivales. La FIFA se reportó y castigó a la Federación Salvadoreña de Fútbol.

LA SANCIÓN QUE LE CAYÓ A EL SALVADOR

Y es que, desde las gradas del Estadio Cuscatlán de San Salvador le llovieron un montón de insultos raciales a los jugadores y entrenador de Surinam. Sin duda alguna, esto no iba a pasar por lo bajo y la FIFA no le perdonó esas actitudes a la afición.

Comentarios como “negros” y “monos” fueron constantes y el organismo que reglamenta el fútbol expidió las sanciones en donde indican que habrá una reducción de aforo, además de una multa que deberá pagar la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Por medio de un comunicado de la federación de El Salvador indicaron que, “la FIFA notificó la imposición de sanciones como consecuencia de los incidentes de racismo y de discriminación”. En su próximo partido como local habrá una reducción mínima del 15% total del aforo disponible y, además, deberán pagar 62,715 dólares.