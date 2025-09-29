Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 21:57
FIFA castigó al ‘Bolillo’ y a El Salvador: revelan dura sanción por racismo
El seleccionado salvadoreño quedó retratado en la última fecha de Eliminatorias CONCACAF.
Terminaron las dos primeras jornadas de las Eliminatorias de la CONCACAF para El Salvador que sacó un buen resultado en condición de visitante, e infortunadamente, de local no pudieron dar el golpe. Los dirigidos por el entrenador colombiano, Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez superaron a Guatemala y cayeron ante Surinam en la segunda fecha.
Con este panorama, la selección de El Salvador sueña con decir presente en el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y deberá volver a sumar de a tres contra Panamá y Guatemala en octubre. Cuentan con la ventaja de jugar los dos compromisos de local, pero, en medio de la preparación para ambos cotejos, se conoció lo peor por una dura sanción por parte de la FIFA.
El ente que rige las competencias del mundo del fútbol no tuvo piedad después de unos hechos que se presentaron en el último juego entre El Salvador y Surinam. Los ánimos ya estaban caldeados desde el encuentro contra Guatemala por actitudes de Hernán Darío Gómez frente a la afición rival que dejó mal parado al colombiano.
Pero, en el partido ante Surinam, las cosas fueron peores con insultos racistas frente a los rivales. La FIFA se reportó y castigó a la Federación Salvadoreña de Fútbol.
LA SANCIÓN QUE LE CAYÓ A EL SALVADOR
Y es que, desde las gradas del Estadio Cuscatlán de San Salvador le llovieron un montón de insultos raciales a los jugadores y entrenador de Surinam. Sin duda alguna, esto no iba a pasar por lo bajo y la FIFA no le perdonó esas actitudes a la afición.
Comentarios como “negros” y “monos” fueron constantes y el organismo que reglamenta el fútbol expidió las sanciones en donde indican que habrá una reducción de aforo, además de una multa que deberá pagar la Federación Salvadoreña de Fútbol.
Por medio de un comunicado de la federación de El Salvador indicaron que, “la FIFA notificó la imposición de sanciones como consecuencia de los incidentes de racismo y de discriminación”. En su próximo partido como local habrá una reducción mínima del 15% total del aforo disponible y, además, deberán pagar 62,715 dólares.
🗣🚨 | Comunicado de Oficial:— FESFUT (@fesfut_sv) September 29, 2025
Resolución #FIFA del juego El Salvador vs Surinam.
#ElSalvador | #FESFUT pic.twitter.com/I91pXREfsk
FEDERACIÓN SALVADOREÑA RECHAZÓ LOS INSULTOS DE LA AFICIÓN CONTRA SURINAM
Estas sanciones podrían ser peores en caso de que haya reincidencia en los próximos partidos que tiene a El Salvador en condición de local. Justamente, los dos encuentros que le siguen en el calendario será en el Estadio Cuscatlán ante Panamá y Guatemala.
Desde la Federación Salvadoreña sentencian que la gravedad de las sanciones podría cambiar dependiendo de ciertos aspectos, “cada insulto o acto discriminatorio puede acarrear sanciones más severas”. Además, agregaron que, “hacemos un llamado enfático a toda la afición salvadoreña: el futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios”.
Si la FIFA encuentra reincidencia por parte de los hinchas de El Salvador en los siguientes partidos, los castigos podrían ser peores para la selección salvadoreña, hasta tal punto que podría haber una resta de puntos. Sumado a eso, el castigo de la reducción del aforo tendría un porcentaje más alto.
