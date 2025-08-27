FIFA complica el Mundial 2026: suspendería a inesperada federación

Una nueva edición de la Copa Mundial está a punto de iniciar, se disputará en 2026, y las respectivas federaciones están cumpliendo con los protocolos para dictaminar a las selecciones que se quedarán con los cupos para esta nueva cita.

Sin embargo, el panorama no sería del todo positivo para una de las federaciones, ya la de India (AIFF) se encuentra al borde de una suspensión por parte de la FIFA, junto con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), si no ratifica su nueva Constitución antes del 30 de octubre de 2025.

¿Por qué la federación de India sería suspendida para el Mundial?

En una carta enviada el 27 de agosto, ambas entidades advirtieron que el retraso genera “un vacío insostenible y unas incertidumbres legales en el corazón del fútbol indio”. La comunicación, firmada por Elkhan Mammadov, responsable de Asociaciones Miembro en la FIFA, y Vahid Kardany, subsecretario general adjunto de la AFC, exige que la AIFF consiga una orden definitiva del Tribunal Supremo que apruebe su Constitución revisada, garantice su alineación total con los estatutos de FIFA y AFC, y logre su ratificación en una asamblea general antes de la fecha límite

Si no se cumplen estos requisitos, FIFA advierte que no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano de decisión correspondiente, lo que podría desembocar en la suspensión formal de la AIFF. De concretarse, esta sanción implicaría la pérdida de todos los derechos como miembro de FIFA y AFC, con efectos devastadores para los equipos nacionales, clubes y el ecosistema del fútbol en el país.