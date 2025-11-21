FIFA confirma noticia que pone en 'jaque' a Bolivia para el repechaje 

La FIFA confirmó este jueves 20 de noviembre los estadios y horarios del repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, luego del sorteo realizado en Zúrich. En esta instancia se definirán las dos últimas plazas para la Copa del Mundo.

Puede leer: Oficial: Bolivia - Colombia por Liga de Naciones, cambió de estadio

El organismo anunció que el estadio de Guadalajara será sede del playoffs 1, donde competirán Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. Por su parte, el estadio de Monterrey acogerá el playoffs 2, que incluye a Bolivia, Surinam e Irak.

Las semifinales quedaron programadas para el jueves 26 de marzo. En Monterrey se enfrentarán Bolivia vs Surinam a las 5:00 p. m. hora local. Ese mismo día, en Guadalajara, jugarán Nueva Caledonia vs Jamaica a las 8:00 p. m.

Los ganadores de estos duelos avanzarán a la final del repechaje, donde se disputarán el cupo mundialista. El martes 31 de marzo, la República Democrática del Congo jugará a las 3:00 p. m. ante el vencedor del playoffs 1.