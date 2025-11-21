Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 17:01
FIFA confirma noticia que pone en 'jaque' a Bolivia para el repechaje
La Verde pretende volver a jugar un Mundial, su última vez en una cita orbital fue en Estados Unidos 1994.
La FIFA confirmó este jueves 20 de noviembre los estadios y horarios del repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, luego del sorteo realizado en Zúrich. En esta instancia se definirán las dos últimas plazas para la Copa del Mundo.
El organismo anunció que el estadio de Guadalajara será sede del playoffs 1, donde competirán Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. Por su parte, el estadio de Monterrey acogerá el playoffs 2, que incluye a Bolivia, Surinam e Irak.
Las semifinales quedaron programadas para el jueves 26 de marzo. En Monterrey se enfrentarán Bolivia vs Surinam a las 5:00 p. m. hora local. Ese mismo día, en Guadalajara, jugarán Nueva Caledonia vs Jamaica a las 8:00 p. m.
Los ganadores de estos duelos avanzarán a la final del repechaje, donde se disputarán el cupo mundialista. El martes 31 de marzo, la República Democrática del Congo jugará a las 3:00 p. m. ante el vencedor del playoffs 1.
Ese mismo día, a las 9:00 p. m., se enfrentarán el ganador del playoffs 2 vs Irak, definiendo así la segunda plaza disponible para el Mundial 2026.
La designación de Monterrey como sede representa un desafío para Bolivia, ya que la ciudad está ubicada a solo 540 metros sobre el nivel del mar. En Guadalajara, a 1.566 metros, habrían encontrado condiciones más parecidas a las de La Paz y otras sedes sudamericanas.
Aun así, Bolivia deberá concentrarse primero en superar a Surinam, un rival exigente, antes de pensar en un posible choque ante Irak por el tiquete mundialista.
Los bolivianos no clasifican a una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, por lo que este repechaje representa una oportunidad crucial para romper una sequía de más de 30 años.
Horarios y sedes para los duelos de repechaje del Mundial de 2026
