FIFA confirmó dura sanción a Argentina para su debut en el Mundial 2026

Según la entidad, “no existe la posibilidad de purgar la sanción en amistosos o compromisos no oficiales”, lo que obliga a la ‘albiceleste’ a iniciar la competencia sin uno de sus referentes más experimentados.

Aunque muchos hinchas esperaban que la Finalissima contra España sirviera para cumplir la suspensión, la FIFA fue clara: ese encuentro no es considerado un torneo oficial dentro de su reglamento. En consecuencia, el defensor no podrá “borrar” la tarjeta roja en ese compromiso. Este detalle deja a Lionel Scaloni con un dilema defensivo de cara al debut en Norteamérica, ya que deberá cubrir el vacío que deja un jugador clave tanto por liderazgo como por jerarquía.

Más allá de lo anterior, Otamendi sí podrá disputar la Finalissima, aunque no el arranque mundialista. El defensor podría estar en la batalla por el título intercontinental ante España, pero no podrá pagar su sanción fuera de la competición organizada por la FIFA.

En el plano deportivo, la ausencia de Otamendi podría modificar el esquema defensivo. Scaloni deberá evaluar opciones para la zaga de Argentina como Cristian Romero, Lisandro Martínez o Lucas Martínez Quarta para conformar una zaga sólida sin el experimentado central. La defensa argentina, que ha sido una de las más confiables del proceso, perderá temporalmente a su líder natural.