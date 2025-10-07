Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 14:19
FIFA confirmó dura sanción a Argentina para su debut en el Mundial 2026
La albiceleste arrancará la Copa del Mundo condicionada por una suspensión.
La FIFA tomó una decisión que golpea directamente a la actual campeona del mundo. El organismo rector del fútbol mundial impuso una sanción disciplinaria contra Nicolás Otamendi, quien no podrá participar en el primer encuentro de Argentina durante el Mundial 2026.
Lea también: Locura de Scaloni da de qué hablar: jugador lesionado fue convocado a Argentina
Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá pagar una multa económica por la conducta del jugador en el cierre de las eliminatorias sudamericanas. El origen de este castigo se remonta al último partido clasificatorio frente a Ecuador, en el que el veterano defensor fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas. A raíz de esa acción, la Comisión Disciplinaria determinó que Otamendi debe cumplir una fecha de suspensión, la cual deberá pagar en la fase de grupos de la Copa del Mundo.
En otras noticias
CONVOCATORIA DE COLOMBIA; LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Según la entidad, “no existe la posibilidad de purgar la sanción en amistosos o compromisos no oficiales”, lo que obliga a la ‘albiceleste’ a iniciar la competencia sin uno de sus referentes más experimentados.
Aunque muchos hinchas esperaban que la Finalissima contra España sirviera para cumplir la suspensión, la FIFA fue clara: ese encuentro no es considerado un torneo oficial dentro de su reglamento. En consecuencia, el defensor no podrá “borrar” la tarjeta roja en ese compromiso. Este detalle deja a Lionel Scaloni con un dilema defensivo de cara al debut en Norteamérica, ya que deberá cubrir el vacío que deja un jugador clave tanto por liderazgo como por jerarquía.
Más allá de lo anterior, Otamendi sí podrá disputar la Finalissima, aunque no el arranque mundialista. El defensor podría estar en la batalla por el título intercontinental ante España, pero no podrá pagar su sanción fuera de la competición organizada por la FIFA.
En el plano deportivo, la ausencia de Otamendi podría modificar el esquema defensivo. Scaloni deberá evaluar opciones para la zaga de Argentina como Cristian Romero, Lisandro Martínez o Lucas Martínez Quarta para conformar una zaga sólida sin el experimentado central. La defensa argentina, que ha sido una de las más confiables del proceso, perderá temporalmente a su líder natural.
#SelecciónMayor ¡Acá estamos, #Miami! pic.twitter.com/ltFvMLsIlg— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2025
Sin embargo, Argentina no es la única afectada por las recientes decisiones disciplinarias del ente internacional. La selección de Ecuador también recibió un castigo: Moisés Caicedo fue suspendido por una fecha y la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá pagar una multa económica. De esta manera, la FIFA envía un mensaje contundente a las federaciones, recordando que las normas se aplican con la misma rigurosidad, incluso cuando los protagonistas son figuras reconocidas del fútbol mundial.
Le puede interesar: Scaloni también da sorpresas: Así es la convocatoria de Argentina
Con este panorama, la ‘Scaloneta’ deberá iniciar su camino en el Mundial 2026 con una sensible baja, pero también con el desafío de demostrar que su solidez colectiva puede sobreponerse a cualquier adversidad. El debut sin Otamendi será una prueba de fuego para una selección que sueña con defender su corona con la misma autoridad que la conquistó en Catar.
Fuente
Antena 2