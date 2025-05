FIFA envía claro mensaje a Miguel Borja: advertencia para Mundial de Clubes

"Miguel Borja marcó 31 goles con CA River Plate en 2024. Con sus seis tantos en la Copa Libertadores, el colombiano llegó a 30 goles en 60 partidos en la competición, una cifra sólo superada por Gabigol (31), Daniel Onega (31), Pedro Rocha (36), Fernando Morena (37) y Alberto Spencer (54). Onega tiene el récord de goles en una Libertadores, con 17 para River en 1966", escribió la FIFA.

Le puede interesar: Grande de Italia desarma al Manchester City: las piezas que perdería Pep

River Plate tiene una historia destacada en competiciones internacionales, incluyendo su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA. El club ganó la Copa Intercontinental en 1986, un torneo que enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores con el campeón de la Copa de Campeones de Europa, considerado el antecedente del Mundial de Clubes moderno

Grupo de River en el Mundial de Clubes

Fecha 1 – River Plate vs. Urawa Red Diamonds: 17 de junio

Fecha 2 – River Plate vs. Monterrey: 21 de junio

Fecha 3 – River Plate vs. Inter de Milán: 25 de junio