FIFA finalmente reveló balón oficial para el Mundial 2026: "Trionda"
FIFA y Adidas dieron a conocer el balón oficial para el Mundial 2026, el cual denominaron como "El Trionda".
Cada vez falta menos para que inicie una nueva cita mundialista con un formato completamente diferente que promete grandes emociones al ser la primera en contar con 48 selecciones participantes, tres países como sede de la competencia, entre otros destacados detalles que pueden hacer de esta edición una de las mejores.
Hace poco FIFA dio a conocer las tres mascotas que serán la imagen del Mundial y que representan a Estados Unidos, México y Canadá. Dentro de los últimos detalles que hace falta por confirmar se encuentra el respectivo sorteo de grupos que se llevará a cabo una vez se confirmen todas las participantes y la presentación del balón oficial de la competencia, el cual ya salió a la luz el jueves 2 de octubre.
"Trionda" es el balón representativo del Mundial 2026
El Trionda también llega a sobresalir en este Mundial tan especial por su diseño audaz y simbólico que resalta con colores rojo, blanco, azul y verde, los cuales representan cada uno de los tres países organizadores y aparecen combinados en formas que recuerdan hojas de arce (Canadá), estrellas (EE. UU.) y motivos artísticos mexicanos.
Estas secciones convergen en el balón de modo armónico, con una ola blanca que las une, reforzando el sello de colaboración trinacional. Además, será el balón que cuente con menor número de paneles en la historia de los mundiales en los tiempos modernos. Esa simplicidad estructural tiene respaldo técnico que proporcionará mayor consistencia en el vuelo, menos deformaciones, mejor aerodinámica y control más preciso.
¿Cuánto valdrá el balón del Mundial 2026?
El balón oficial del Mundial 2026, denominado “Trionda”, tendrá un valor cercano a los 170 dólares (aproximadamente 150 euros), lo que en Colombia se traduce en unos 680.000 pesos. Este precio corresponde a la versión oficial de partido, mientras que Adidas también lanzará ediciones más económicas adaptadas para entrenamiento y uso recreativo.
