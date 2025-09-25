Actualizado:
FIFA hace otro anuncio rumbo al Mundial: presentó a sus 3 mascotas
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la FIFA ya hizo anuncio oficial sobre las tres mascotas de la competencia.
La edición del Mundial de la FIFA 2026 será una de las más especiales por muchas razones, ya que será la competencia mundialista más grande hasta ahora, pues contará con la presencia de 48 selecciones, y también porque se celebrará en tres países anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.
Tomando en cuenta este último factor distintivo de los tres países anfitriones de la competencia y el espíritu de unión trinacional, FIFA ha presentado no una, sino tres mascotas oficiales, cada una representando uno de los países sede y las cuales recibieron el nombre de Maple, Zayu y Clutch.
Estas son las tres mascotas del Mundial 2026
El jueves 25 de septiembre se dio a conocer la imagen y respectivos nombres de las mascotas que formarán parte de la nueva edición del Mundial. Clutch está inspirado en el águila calva, un símbolo nacional de los Estados Unidos, mientras que Zayu es una jaguar, animal de gran relevancia en la cultura mexicana, evocando fuerza, agilidad y orgullo prehispánico. Finalmente está Maple, la cual se asocia al alce canadiense, portando sus respectivos colores y guantes de portero.
Maple, Clutch y Zayu jugarán un papel activo en las campañas promocionales, en mercancía oficial, espectáculos para los aficionados, actividades comunitarias y posiblemente en productos digitales relacionados con el torneo, pero más allá de esto lo que se espera es que no queden como simples símbolos decorativos, sino que sean personajes vivientes que inspiren emociones y conexión con los hinchas.
Otro detalle característico es que cada mascota también representa una posición típica en el campo de fútbol (portero, mediocampista, delantero). Esto no solo añade coherencia deportiva, sino que refuerza la narrativa del torneo como una competencia donde cada país, como cada jugador, aporta un rol distinto pero complementario.
¿Cuándo inicia el Mundial 2026?
El Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio de 2026. El partido inaugural del Mundial 2026 será México vs. TBD en el Estadio Azteca, Ciudad de México.
