FIFA investiga denuncias de acoso y abuso sexual: Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado, involucrados

Nuevamente los casos de abuso y acoso sexual que involucran a los ex árbitros Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado salieron a la luz, después de que el comité de ética de la FIFA asegurara que está investigando la situación tras recibir la solicitud por parte de los abogados del también ex referí Harold Perilla.

El 28 de agosto de 2020, la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de archivar la indagación ante la "falta de pruebas contundentes" de la denuncia que interpuso Perilla por los hechos que habrían sucedido desde 2009 hasta 2016.

Sin embargo, el medio británico 'The Guardian' publicó este lunes 9 de mayo que los abogados de Perilla enviaron el 7 de marzo una solicitud detallada a la FIFA para que se investigue el caso.

"Alega que Ruiz abusó sexualmente y acosó a varios árbitros más y algunos afirman que también obligó a otros a tener relaciones sexuales con él para que obtuvieran un ascenso".

'The Guardian' explica que le consultó a la FIFA la situación y un portavoz de Ética de la FIFA confirmó que se está haciendo la debida investigación, teniendo en cuenta que Ruiz y Machado son instructores de arbitraje y el jefe de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, respectivamente.

“Hemos tomado nota de la información proporcionada en su consulta y podemos confirmar que el Comité de Ética de la FIFA independiente está investigando el asunto. Por favor, comprenda que no se pueden hacer más comentarios en esta etapa”, publicó 'The Guardian'.

En la solicitud se detalla que las víctimas de Ruiz habrían sido Harold Perilla, Carlos Chávez y Julián Mejía, ya que el exreferí FIFA los "acosó sexualmente repetidamente durante sus carreras".

Perilla explicó al medio británico que Ímer Machado intentó acosarlo a él, por lo que puso la denuncia. Además aseguró que él no fue la única "víctima".

“También tenemos a Machado, el director de la comisión de árbitros y exárbitro internacional. También probó conmigo, puse una denuncia y no soy el único. Ruiz me tocó el pene durante una pretemporada. Me pidió que tuviera sexo con él. Así es como podría ser ascendido. Machado también me tocó el pene y hasta los testículos frente a otras personas. Por eso puse la denuncia porque es el mismo método. En Colombia, lamentablemente, la mayoría de la gente tiene que dar sexo para ser árbitro internacional”.

En su momento, Óscar Julián Ruiz se desmintió las denuncias y además afirmó que durante los 16 años de ejercicio como árbitro internacional nunca fue investigado.