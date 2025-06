FIFA le puso grave sanción a dos jugadores del Mundial de Clubes

Sin embargo, Boca tiene todavía la opción de apelar la medida ante la FIFA, lo que podría redundar en un castigo menor para ambos futbolistas.



Ante las ausencias de ambos jugadores, el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, tendrá que redefinir el equipo de cara al partido de este viernes ante el Bayern Múnich alemán.



Este miércoles, los futbolistas que estuvieron en el banco y los que no fueron incluidos en la alineación inicial realizaron una actividad en espacios reducidos, con tres novedades clave: los regresos al trabajo normal a la par de sus compañeros de los defensas Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Juan Barinaga.

El mencionado Di Lollo y Tomás Belmonte aparecen como los principales candidatos para reemplazar a Figal y Herrera.



Por otra parte, el delantero uruguayo Edinson Cavani, que no estuvo disponible para el debut, se entrenó de manera diferenciada apuntando a regresar al equipo ante el Bayern Múnich.



Boca jugará este viernes ante el equipo alemán en el Hard Rock Stadium de Miami por la segunda jornada del grupo C, y por la tercera fecha se enfrentará con el Auckland City neozelandés el 24 de junio en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.