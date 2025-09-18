FIFA no le perdona nada a Emelec: revelan la dura sanción que le caerá

Emelec quedó a cinco puntos de la zona de la ronda del campeonato en busca de pelear por el título de la Liga de Ecuador. Una dura derrota en el clásico del Astillero frente a su rival de patio, Barcelona de Guayaquil puso en riesgo la continuidad de Guillermo Duró y significó un golpe grande para el torneo que estaba teniendo el equipo eléctrico.

Vea también: Movistar planea con Nairo: decisión confirmada para el resto de 2025

Infortunadamente, el partido entre los dos clubes de Guayaquil también quedó entre ojos por las interrupciones. Cuando Barcelona ganaba con un marcador de 0-3, el George Capwell se enloqueció. Janner Corozo marcó el tercero y ahí se dieron incidentes entre las dos aficiones y los jugadores también armaron la riña. Llovieron todo tipo de objetos al campo de juego y se alcanzó a suspender el partido.

Aparte de esa dura derrota, la FIFA volvió a poner las miradas en Emelec siguiendo de cerca las investigaciones sobre la falta de pagos a jugadores que vistieron la camiseta eléctrica. Cuando se pensaba que todo se había solucionado, Leandro Vega, defensor argentino reveló que le deben su salario todavía.

LAS CONSECUENCIAS DE LA FIFA A EMELEC POR FALTA DE PAGOS

Una gestión compleja la de José Pileggi, y, pese a que con la presidencia de Jorge Guzmán han mejorado algunas cosas a nivel deportivo, el club todavía sigue teniendo problemas recurrentes en cuanto a lo económico que complicaría aún más a la institución.

Leandro Vega habló para Ecuavisa en donde afirmó que no ha percibido todavía un dinero que le debe la institución, “actué de buena fe y les di la posibilidad de que puedan incorporar, creyendo que iban a cumplir. No lo hicieron. Se les dio un nuevo plazo hasta la semana pasada y tampoco pagaron. Así que se notificó a FIFA, y seguramente los van a inhibir de nuevo”.

Le puede interesar: Pellegrini tomó decisión con Nelson Deossa en Betis por nueva lesión

En ese sentido, la FIFA daría otro golpe a Emelec que no podría fichar jugadores en el próximo mercado por la sanción a causa de la falta de pagos. Si no solucionan a tiempo la situación de la deuda a Leandro Vega, no podrán inscribir fichajes. Sumado a esta pena por parte del ente que rige el balompié mundial, aparece una nueva sanción de la Liga Ecuabet.

LA SANCIÓN POR LA PELEA EN EL CLÁSICO DEL ASTILLERO

En el reporte del partido salió una cifra descomunal de botellas que tiraron al gramado. Fueron 15 botellas de vidrio que pudieron representar un suceso mucho más trágico. Bajo esas condiciones, Emelec estaba esperando la decisión de la Liga Ecuabet con respecto a las sanciones y penalizaciones que adoptaran.

Lea también: Problemas para Nacional: un delantero habría pedido salir del club

La Liga Ecuabet no se quedó de brazos cruzados y confirmaron la sanción de cuatro partidos sin aficionados. En lo que resta del año, Emelec no podrá contar con el apoyo de su gente.

Sin embargo, esta no fue la única sanción que le pusieron a Emelec. El club también deberá pagar un total de 24,925 dólares por otros objetos que llovieron en el Estadio George Capwell. El cuadro de Guayaquil vuelve a ser local en la fecha 29 de la Liga Ecuabet cuando reciban la visita de El Nacional. Desde ese partido no podrá contar con afición.