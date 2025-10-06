Cargando contenido

FIFA publicó pruebas que confirman acusación a Holgado: empeoró todo en América

La FIFA dio a conocer dónde nació realmente el abuelo de Rodrigo Holgado.

Hace pocos días la FIFA dio a conocer la sanción a la selección de Malasia y siete jugadores más por falsificación de algunos documentos. Entre los involucrados estaba el delantero de América de Cali, Rodrigo Holgado, quien no podrá jugar en un año.

Según lo que se creía, el abuelo de Holgado había nacido en Malasia y por eso, el atacante podía jugar para esa selección, pero la FIFA publicó en las últimas horas todas las pruebas que involucran a este jugador.

La investigación apunta que Omar Eli Holgado nació realmente en Buenos Aires (Argentina) y no en George Town (Malasia) como hicieron creerlo en los papeles pasados a la FIFA.

Con estas pruebas parece cada vez más difícil que la FIFA le levante la sanción a Holgado, quien en este momento está apartado de su club y ni siquiera puede entrenar.

Hasta el momento se desconoce si América acabará el contrato con Holgado, pero lo que sí se ha dicho es que está en una licencia no remunerada mientras intenta arreglar esta situación que podría, incluso, acabar con su carrera.

