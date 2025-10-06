FIFA publicó pruebas que confirman acusación a Holgado: empeoró todo en América

Hace pocos días la FIFA dio a conocer la sanción a la selección de Malasia y siete jugadores más por falsificación de algunos documentos. Entre los involucrados estaba el delantero de América de Cali, Rodrigo Holgado, quien no podrá jugar en un año.

Según lo que se creía, el abuelo de Holgado había nacido en Malasia y por eso, el atacante podía jugar para esa selección, pero la FIFA publicó en las últimas horas todas las pruebas que involucran a este jugador.

La investigación apunta que Omar Eli Holgado nació realmente en Buenos Aires (Argentina) y no en George Town (Malasia) como hicieron creerlo en los papeles pasados a la FIFA.