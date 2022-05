FIFA quitaría puntos a Ecuador, no se los daría a Chile y Colombia tendría chance: hay un "1%"

Expectativa hay en América del Sur con respecto a la demanda interpuesta por la Federación de Chile de Fútbol ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA por el caso del jugador Byron David Castillo Segura, que jugó ocho partidos de la Eliminatoria Sudamericana con la selección de Ecuador, pero de quien se tienen dudas con respecto a su nacionalidad.

"La FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA", explicó la FIFA.

En las últimas horas, el periodista Carlos Antonio Vélez explicó en Planeta Fútbol de Antena 2 que la Federación Colombiana de Fútbol está a la espera por conocer el fallo final de la FIFA para tomar una postura en el tema. El comunicador también manifestó que existe una mínima posibilidad de que Colombia se vea beneficiado.

"Colombia es institucionalista, respeta los logros deportivos y reconoce a Ecuador como clasificado a la Copa del Mundo, pero hay instancias legales".

Vélez fue claro en señalar que existen varios escenarios después de conocerse en fallo de la demanda.

"Si mañana castigan a Ecuador no significa que le otorguen los puntos a Chile, tiene que haber dos demandas diferentes. La primera, el cuestionamiento a Ecuador por la alineación ilegal de un jugador y la otra, que sí tiene términos, es reclamar los puntos. Parece ser que esa demanda (puntos) no fue presentada por Chile. Hay términos para pedir puntos", dijo.

El comunicador afirmó que en caso de encontrarse culpable a Ecuador, la FIFA le podría quitar los puntos, pero estos no serían otorgados a otra selección.

"Hay dos episodios: la quita de puntos si considera la FIFA que Ecuador falló, pero no se los asignan automáticamente a Chile. Si Chile no demandó y no pidió o reclamó los puntos dentro de los términos que dice el reglamento. 48 horas después del partido. Se quitan los puntos, pero no se otorgan porqué no hay reclamación en los términos legales".

Ante lo mencionado, Colombia entraría en acción, después del fallo, en donde surgiría una mínima posibilidad de verse beneficiado.

"Colomba no ha reclamado ni reclamará nada, admite que está eliminada, pero tiene que esperar el fallo judicial. Una vez se conozca el fallo se tomará una determinación. No es una falsa expectativa ni nada. Si le quitan los puntos a Ecuador hay muchas vías para reemplazarlo. Y alguna de esas vías, con 1% de posibilidad, podría caerle a Colombia", indicó.

Vélez explicó detenidamente este proceso para asegurar que la FCF está a la espera del desenlace para tomar la decisión con respecto al nuevo técnico de la Selección Colombia.

"Colombia cree que Ecuador ganó y vive su legítimo momento mundialista. Pero Colombia se rige por las decisiones legales de FIFA. Si ese evento llega a salpicar a Colombia. El tema técnico tendrá otra ruta".