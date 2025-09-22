FIFA revolucionaría al fútbol: la nueva regla que cambiaría todo

Se vienen fechas claves en los cuales la FIFA tendrá que ultimar los detalles para dejar todo listo para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Entre las cosas por revisar, el ente que rige el balompié mundial planea cambiar para la historia los penales negando la oportunidad de oro.

Y es que, por ahora, cada vez que se pita una pena máxima, cada lanzador podría tener dos chances de convertir gol. La primera desde el manchón blanco, y la segunda en caso de que el arquero detenga la ejecución y el balón quede suelto para un segundo rematador.

Sin duda alguna, esta segunda chance permite que los equipos puedan tener revancha en caso de que fallen una pena máxima. Si el arquero detiene, es legar que los jugadores puedan retomar la pelota y empujarla. No obstante, esto es lo que la FIFA quiere cambiar revolucionando el fútbol.

LA DECISIÓN DE LA FIFA CON LOS PENALES

De acuerdo con información del exárbitro español Eduardo Iturralde, la FIFA estudia cambiar el reglamento en los penales reglamentarios acabando una norma que ha estado en rigor durante varios años. El VAR llegó para quedarse en 2018 y en los siguientes mundiales podría haber cambios grandes.

De hecho, Eduardo Iturralde expresó en Carrusel Deportivo de la Cadena SER que Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA espera negar la posibilidad de que un rematador pueda volver a disparar al arco si el arquero ataja el lanzamiento desde el punto penal.

La idea es que, si el arquero ataja un balón, se reinicie el partido con saque de meta sin importar si el portero agarró la pelota o si dejó un rebote. Bajo ese panorama, se acabará la posibilidad de una segunda chance para anotar un gol en un lanzamiento desde el manchón penal y la posesión será del club que salvó.

Por ahora, todo parece indicar que será cuando los arqueros salven el cobro, pero todavía no hay claridad de qué pasará si el rebote proviene de uno de los palos, si es posible que un jugador remate al arco o si también se reiniciaría por medio de un saque de meta.

¿CUÁNDO ENTRARÍA A REGIR LA NORMA?

Al parecer estas decisiones tendrán que ser oficializadas por Pierluigi Collina y Gianni Infantino, presidentes del Comité de Árbitros y de la FIFA respectivamente. Esta norma se daría una vez termine el Mundial, por ahora sigue en estudio por parte de los entes a la espera de la votación.

En la IFAB mantienen que, para que esto sea definitivo, habrá que tener más de seis votos entre los representantes de la FIFA y representantes británicos que también tienen palabra en este tipo de cambios que puede haber para el futuro del fútbol.