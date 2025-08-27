Actualizado:
FIFA suspendería federación de reconocimiento mundial: revelan motivo
La FIFA tomaría polémica decisión antes de la Copa del Mundo 2026.
La FIFA lanzó una fuerte advertencia a la AIFF (All India Football Federation). El organismo con sede en Zúrich advirtió que, si no se cumplen los cambios estatutarios antes del 30 de octubre de 2025, el país asiático podría enfrentar una sanción que lo dejaría fuera de todas las competencias avaladas por la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).
El origen del problema se remonta a 2017, cuando se pidió a la AIFF una reforma interna para garantizar mayor transparencia y autonomía. A pesar de las múltiples prórrogas, las modificaciones no se han concretado. La FIFA expresó su “profunda preocupación” por esta demora y recordó que ya en 2022 India sufrió una suspensión temporal debido a interferencias externas en la gestión deportiva.
Mediante el comunicado dirigido al presidente Kalyan Chaubey, se advirtió que de no cumplir con la reforma, las consecuencias serán severas. Esto afectaría tanto a la selección nacional como a los clubes de la Superliga India (ISL), el torneo más importante del país. El panorama es especialmente delicado porque la relación entre la liga y la federación se encuentra tensa debido a problemas financieros y de gestión.
Los riesgos son altos: una suspensión significaría que el equipo nacional no podría disputar la Copa Asiática ni las eliminatorias rumbo al Mundial, además de impedir que los clubes participen en torneos continentales. Esto representaría un duro golpe al desarrollo del balompié indio y a su proyección internacional.
Este tipo de sanciones no es nuevo en el fútbol global. La FIFA ha actuado en otras ocasiones contra federaciones que han incumplido normas básicas de gobernanza. El antecedente de 2022 demuestra que el máximo ente del fútbol no dudará en aplicar medidas drásticas si no ve avances concretos.
El tiempo juega en contra de la AIFF. Con apenas unos meses para cumplir el plazo, el organismo indio debe demostrar capacidad de gestión y voluntad política. La presión proviene no solo de la FIFA y la AFC, sino también de los propios aficionados, que temen ver truncado el crecimiento del fútbol en el país.
El desenlace se conocerá en octubre. ¿Será capaz la dirigencia india de cumplir las exigencias y evitar una nueva sanción? De su respuesta dependerá si el fútbol de una nación de más de mil millones de habitantes sigue en la escena internacional o queda relegado, otra vez, a la incertidumbre.
🚨 FIFA & AFC have issued a stern warning to the All India Football Federation (AIFF). India risks suspension if AIFF fails to finalize its Constitution by 30 Oct 2025. Here’s a breakdown of what FIFA has demanded 👇🧵 pic.twitter.com/vHZmp5IowE— football news india (@fni) August 27, 2025
