FIFA suspendería federación de reconocimiento mundial: revelan motivo

Mediante el comunicado dirigido al presidente Kalyan Chaubey, se advirtió que de no cumplir con la reforma, las consecuencias serán severas. Esto afectaría tanto a la selección nacional como a los clubes de la Superliga India (ISL), el torneo más importante del país. El panorama es especialmente delicado porque la relación entre la liga y la federación se encuentra tensa debido a problemas financieros y de gestión.

Los riesgos son altos: una suspensión significaría que el equipo nacional no podría disputar la Copa Asiática ni las eliminatorias rumbo al Mundial, además de impedir que los clubes participen en torneos continentales. Esto representaría un duro golpe al desarrollo del balompié indio y a su proyección internacional.

Este tipo de sanciones no es nuevo en el fútbol global. La FIFA ha actuado en otras ocasiones contra federaciones que han incumplido normas básicas de gobernanza. El antecedente de 2022 demuestra que el máximo ente del fútbol no dudará en aplicar medidas drásticas si no ve avances concretos.

El tiempo juega en contra de la AIFF. Con apenas unos meses para cumplir el plazo, el organismo indio debe demostrar capacidad de gestión y voluntad política. La presión proviene no solo de la FIFA y la AFC, sino también de los propios aficionados, que temen ver truncado el crecimiento del fútbol en el país.

El desenlace se conocerá en octubre. ¿Será capaz la dirigencia india de cumplir las exigencias y evitar una nueva sanción? De su respuesta dependerá si el fútbol de una nación de más de mil millones de habitantes sigue en la escena internacional o queda relegado, otra vez, a la incertidumbre.