FIFA tomó decisión para el Mundial del 2030: atento España, Marruecos y Portugal

El Consejo de la FIFA ha constatado que la candidatura de España, Marruecos y Portugal para organizar el Mundial de 2030, con tres partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay, y la de Arabia Saudí para el de 2034 "exceden las exigencias mínimas" y este miércoles serán designadas por el Congreso como anfitrionas.



La FIFA confirmó que su Consejo mantuvo este martes una reunión de forma virtual, 24 horas antes del Congreso Extraordinario que celebrará también por videoconferencia con la aprobación definitiva de los organizadores de la competición como punto principal del orden del día.



El Consejo destacó "el satisfactorio desarrollo del proceso de candidaturas" durante el último año desde que este mismo órgano aprobara el 4 de octubre de 2023 la candidatura de España, Marruecos y Portugal como única para 2030 y de que la de Arabia Saudí se postulase para la competición de 2034.



"Según los análisis de los dos informes de evaluación, se ha determinado que todas las candidaturas exceden los requerimientos mínimos para organizar la Copa del Mundo y automáticamente pasan a la consideración del Congreso Extraordinario de la FIFA", asegura la FIFA.



El organismo confirmó también que los informes de auditoría independientes han concluido que ambos procesos de evaluación "fueron ejecutados con objetividad, integridad y transparencia".



La FIFA publicó el pasado 30 de noviembre los informes de evaluación de las dos candidaturas, que avalan la capacidad de ambas. España, Portugal y Marruecos recibieron una puntuación de 4,2 sobre 5, con Argentina, Paraguay y Uruguay como escenario de los partidos de celebración del centenario con una media de 3.6 sobre 5.



La puntuación media de Arabia Saudí fue 4,2 sobre 5.

Santiago Bernabéu, Camp Nou y Hassan II, propuestas para final e inauguración de 2030



El Santiago Bernabéu de Madrid, el Camp Nou de Barcelona y el Hassan II de Casablanca son los propuestos tanto para la final como para el partido inaugural del Mundial 2030, que celebrará los partidos de España, Marruecos y Portugal entre el 13 de junio y el 21 de julio.



Para los partidos conmemorativos del centenario de la competición que se celebró por primera vez en Uruguay en 1930, las fechas propuestas son el 8 y el 9 de junio, en 4 estadios: el Monumental de Buenos Aires, el Defensores del Chaco y el Nuevo Estadio Nacional en Asunción, junto al Centenario de Montevideo.



2030 ofrece 17 ciudades anfitrionas (9 en España, 6 en Marruecos y 2 en Portugal): La Coruña, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla, Zaragoza, Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat, Tánger, Lisboa y Oporto.



Los estadios son 20, con la duda del escenario de la inauguración y la final.



Santiago Bernabéu (Madrid. Inaugural/final. 78.297 espectadores. Existente). -El aforo bruto presentado del estadio se encuentra en el límite de los requisitos para albergar el partido inaugural y la final, pero supera con creces el aforo mínimo que se requiere para albergar la primera ronda de la competición. En caso de que el estadio sea seleccionado para alguno de estos partidos, la FIFA sostendrá conversaciones con los responsables del estadio para garantizar que el recinto disponga de la infraestructura óptima-.



Camp Nou (Barcelona. Inaugural/final. 105 000 espectadores. En remodelación). Se encuentra en un proceso de renovación profunda que aumentará su aforo a 103 447 espectadores, lo cual supera con creces el mínimo de 80 000 localidades necesario para albergar el partido inaugural o la final-



Gran Estadio Hassan II (Casablanca. Inaugural/final. 115.000 espectadores. No existente). Es un ambicioso proyecto de construcción que tiene como objetivo crear el estadio de fútbol con mayor capacidad del mundo, con infraestructura e instalaciones modernas. Está previsto que concluya a finales de 2028. El estadio servirá de catalizador para el desarrollo de un complejo deportivo de 100 hectáreas. El aforo de 115.000 espectadores previsto superará con creces el mínimo de 80 000 localidades necesario para albergar el partido inaugural o la final-.



Estadio do Sport Lisboa e Benfica (Lisboa. Hasta semifinales. 65.209 espectadores. Existente).



Estadio Metropolitano (Madrid. Hasta semifinales. 70.650 espectadores. Existente).



Estadio Príncipe Moulay Abdellah (Rabat. Hasta semifinales. 68.700 espectadores. En remodelación).



La Cartuja (Sevilla. Hasta semifinales. 71.000 espectadores. Pendiente de remodelación).



Gran Estadio de Tánger (Tánger. Hasta semifinales. 75.600 espectadores. En remodelación).



Gran Estadio de Agadir (Agadir. Hasta cuartos de final. 46.000 espectadores. En remodelación).



RCDE Stadium (Barcelona. Hasta cuartos de final. 40.259 espectadores. Existente).



San Mamés (Bilbao. Hasta cuartos de final. 56.633 espectadores. Existente).



Estadio de Fez (Fez. Hasta cuartos de final. 55.800 espectadores. En remodelación).



Estadio de Gran Canaria (Las Palmas. Hasta cuartos de final. 44.500 espectadores. Pendiente de remodelación).



La Rosaleda (Málaga. Hasta cuartos de final. 45.000 espectadores. Pendiente de remodelación).



Gran Estadio de Marrakech (Marrakech. Hasta cuartos de final. 45.860 espectadores. En remodelación).



Estadio Do Dragao (Oporto. Hasta cuartos de final. 51.075 espectadores. Existente).



Anoeta (San Sebastián. Hasta cuartos de final. 42.300 espectadores. Existente).



Estadio Municipal de Riazor (La Coruña. Hasta octavos de final. 48.015. Pendiente de remodelación).



Estadio José Alvalade (Lisboa. Hasta octavos de final. 50.103 espectadores. Pendiente de remodelación).



Estadio Nueva Romareda (Zaragoza. Hasta octavos de final. 43.144. En remodelación).



Arabia Saudí 2034; sin calendario,15 estadios y cinco sedes.



Riad, Yeda, Jobar, Abha y Neom serán las sedes de la competición, que propone 15 estadios, ocho de nueva construcción, entre los que hay tres que ya han iniciado las obras y se usarán en la Copa Asiática 2027. El internacional Rey Salman de Riad, con capacidad para 92.760 espectadores, acogerá la inauguración y la final.

Ocho de los estadios se encontrarán en la zona de Riad y cuatro en Yeda. Los tres restantes estarán en Al Jobar, en la costa este, Aen bha, en la costa sudoeste, y en Neom, la futurista ciudad ubicada en la costa oeste.



El calendario no está definido y la evaluación de la FIFA señala que existen algunas limitaciones naturales que deben tenerse en cuenta, a la vez que destacó la flexibilidad de la candidatura para facilitar la organización en el periodo más adecuado.



La FIFA también ensalza "el considerable trabajo" que ha realizado Arabia Saudí para elaborar propuestas relacionadas con los derechos humanos, así como los compromisos que ha asumido tanto esta como todos los grupos de interés locales.