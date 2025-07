Figura de Colombia confesó que pudo fichar con Barcelona y Atlético de Madrid

Juan Guillermo Cuadrado, que ha sido una de las más destacadas entre los futbolistas colombianos en Europa. Con pasos brillantes por clubes como Fiorentina, Juventus, Inter de Milán y recientemente Atalanta, el mediocampista antioqueño se ha ganado un lugar privilegiado en el fútbol del viejo continente. Ahora, tras finalizar su vínculo con el equipo de Bérgamo, su futuro se convierte en objeto de especulación, especialmente entre los equipos colombianos que sueñan con repatriarlo.

Sin embargo, pese a las insistentes versiones que lo vinculan con el Junior de Barranquilla o el Independiente Medellín, club donde se formó, Cuadrado ha dejado claro que su objetivo inmediato sigue siendo el mismo: permanecer en Europa.

En recientes declaraciones, el futbolista de 37 años manifestó su deseo de continuar compitiendo al más alto nivel. “Todavía me siento con fuerzas, estoy físicamente bien y tengo el deseo de seguir en una liga competitiva”, expresó el colombiano durante un evento en su tierra natal.

Aunque algunos medios lo ubican incluso cerca del fútbol argentino, particularmente del club Vélez Sarsfield, su prioridad sigue estando en una liga europea de primer orden. Su experiencia y vigencia, sumadas a una disciplina intachable, hacen que varios equipos del continente lo consideren una opción atractiva, sobre todo como alternativa de experiencia para sus plantillas.

En ese sentido, la posibilidad de renovar con Atalanta, o incluso explorar otras ligas como la española o la inglesa, no está descartada. No obstante, el propio Cuadrado ha reconocido que si bien le gustaría volver algún día a vestir los colores del DIM, ese momento aún no ha llegado.

Las razones detrás de esta decisión no son solo deportivas. Cuadrado también ha valorado el entorno familiar y la estabilidad que ha construido en Europa. En diversas entrevistas ha mencionado cómo sus hijos están adaptados a la vida en el continente, y cómo su esposa también se siente cómoda en ese ambiente. “Cuando regreso a Colombia, mis hijos me dicen que quieren volver a casa, a donde están sus amigos, su colegio… su vida”, relató el jugador.