Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 19:48
Figura de la selección brasileña es procesado en su país
El jugador fue procesado por problemas con su fiesta de cumpleaños.
La selección de Brasil vive un momento de transición, intentando recuperar la identidad que la hizo una de las más temidas del mundo. Con una nueva generación que mezcla juventud y experiencia, el equipo busca volver a brillar rumbo al Mundial de 2026. Aunque los resultados recientes han sido irregulares, el talento individual sigue siendo su mayor fortaleza, jugadores como Vinícius o Rodrygo representan la esperanza de un fútbol alegre, ofensivo y con la garra que caracteriza a la Canarinha. El reto está en transformar ese potencial en un funcionamiento colectivo que devuelva a Brasil al lugar donde históricamente ha pertenecido: la cima del fútbol mundial.
El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, enfrenta una denuncia judicial en Brasil por supuestamente alterar la tranquilidad del vecindario durante una fiesta de cumpleaños. La acusación proviene de residentes de la zona donde se celebró el evento y ya está en manos del sistema judicial carioca.
Qué ocurrió realmente
La fiesta se realizó entre el 19 y la madrugada del 21 de julio, en una finca de Río de Janeiro destinada a eventos grandes. Según la querella presentada, el volumen de la música y el bullicio generaron molestias a los vecinos, quienes denunciaron la situación.
Aunque la Policía Militar acudió y pidió bajar el sonido, el denunciante asegura que una vez que las autoridades se retiraron, el nivel de ruido volvió a subir considerablemente. La denuncia fue interpuesta ante el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, que se ocupa de delitos menores.
El caso tiene cita preliminar el 6 de noviembre, fecha en la que se discutirá cómo proceder. En Brasil, la “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” puede conllevar entre 15 días y 3 meses de cárcel o una multa, si la acusación prospera.
Que pasará con Vini
Más allá de su rol en el campo, esta situación pone a Vinícius en un momento complicado fuera del terreno de juego. Aunque las celebraciones grandes suelen generar rumores y polémicas, esta denuncia tiene respaldo formal y podría traer consecuencias legales si no se defiende debidamente. Ahora el foco estará en la audiencia de noviembre y en cómo el jugador afronta este episodio que podría nublar parte de su proyección pública y deportiva.
Fuente
Antena 2