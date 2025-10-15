Figura de la selección brasileña es procesado en su país

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, enfrenta una denuncia judicial en Brasil por supuestamente alterar la tranquilidad del vecindario durante una fiesta de cumpleaños. La acusación proviene de residentes de la zona donde se celebró el evento y ya está en manos del sistema judicial carioca.

Qué ocurrió realmente

La fiesta se realizó entre el 19 y la madrugada del 21 de julio, en una finca de Río de Janeiro destinada a eventos grandes. Según la querella presentada, el volumen de la música y el bullicio generaron molestias a los vecinos, quienes denunciaron la situación.

Aunque la Policía Militar acudió y pidió bajar el sonido, el denunciante asegura que una vez que las autoridades se retiraron, el nivel de ruido volvió a subir considerablemente. La denuncia fue interpuesta ante el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, que se ocupa de delitos menores.

El caso tiene cita preliminar el 6 de noviembre, fecha en la que se discutirá cómo proceder. En Brasil, la “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” puede conllevar entre 15 días y 3 meses de cárcel o una multa, si la acusación prospera.