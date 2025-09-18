Cargando contenido

Figura de la Selección Colombia brilla en el fútbol estadounidense
AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 19:17

Figura de la Selección Colombia se roba el protagonismo en Estados Unidos

El talento colombiano se sigue robando el protagonismo en el mundo del fútbol y en Estados Unidos no hay excepción.

Colombia se ha convertido en un gran exportador de talentos a nivel internacional en distintas categorías de la rama masculina y femenina, llevando el talento que hay a distintas ligas y grandes equipos. 

Estados Unidos claramente no podía ser la excepción, con el pasar del tiempo varios jugadores han llegado a dejar en alto el nombre del país en la MLS, pero en los últimos años también ha brillado la NWSL, a donde han llegado jugadoras como Ángela Barón, Elexa Bahr y Leicy Santos, la '10' de la Selección Colombia que se ha encargado de brillar con Washington Spirit y ya forma parte de los equipos ideales de la competencia. 

Leicy Santos presente en el 11 ideal de la NWSL de Estados Unidos

Desde su llegada a Estados Unidos en abril de 2024 proveniente del Atlético de Madrid, Leicy Santos se ha consolidado como una pieza clave en el mediocampo del Washington Spirit, mostrando adaptabilidad, creatividad ofensiva y una importante contribución defensiva.

En su debut, Leicy dejó huella, ya que anotó y dio una asistencia, demostrando desde el inicio que su llegada no era casualidad. Ya para la campaña de 2025 se ha consolidado como una de las grandes figuras, en especial por la final de la Challenge Cup, en donde Leicy marcó un gol de tiro libre para empatar el partido ante el Orlando Pride. La definición se fue a penales, y Washington Spirit terminó alzando el título.

 

Ahora en el transcurso de una nueva edición de la NWSL ha aportado a que el equipo se encuentre en lo más alto de la tabla de posiciones, ubicándose en la segunda casilla. Leicy se sigue robando el protagonismo en Estados Unidos y en el marco de la fecha 20 logró quedarse con un importante lugar en el 11 ideal de la competencia

Próximo partido de Leicy Santos en Estados Unidos con Spirit

El siguiente reto de la mediocampista colombiana con el cuadro estadounidense será en el marco de la fecha 21 cuando visiten a Angel City en el Banc of California Stadium. 

 

