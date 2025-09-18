Figura de la Selección Colombia se roba el protagonismo en Estados Unidos

Colombia se ha convertido en un gran exportador de talentos a nivel internacional en distintas categorías de la rama masculina y femenina, llevando el talento que hay a distintas ligas y grandes equipos.

Estados Unidos claramente no podía ser la excepción, con el pasar del tiempo varios jugadores han llegado a dejar en alto el nombre del país en la MLS, pero en los últimos años también ha brillado la NWSL, a donde han llegado jugadoras como Ángela Barón, Elexa Bahr y Leicy Santos, la '10' de la Selección Colombia que se ha encargado de brillar con Washington Spirit y ya forma parte de los equipos ideales de la competencia.

Le puede interesar: Falcao no se guarda nada y arremete contra el FPC

Leicy Santos presente en el 11 ideal de la NWSL de Estados Unidos

Desde su llegada a Estados Unidos en abril de 2024 proveniente del Atlético de Madrid, Leicy Santos se ha consolidado como una pieza clave en el mediocampo del Washington Spirit, mostrando adaptabilidad, creatividad ofensiva y una importante contribución defensiva.

En su debut, Leicy dejó huella, ya que anotó y dio una asistencia, demostrando desde el inicio que su llegada no era casualidad. Ya para la campaña de 2025 se ha consolidado como una de las grandes figuras, en especial por la final de la Challenge Cup, en donde Leicy marcó un gol de tiro libre para empatar el partido ante el Orlando Pride. La definición se fue a penales, y Washington Spirit terminó alzando el título.