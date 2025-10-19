Figura de la Sub 20 le respondió a César Torres: "No puede negar mi compromiso"

El reciente Mundial Sub-20 de Chile 2025 dejó una huella imborrable en la historia del fútbol colombiano. El combinado nacional alcanzó un meritorio tercer puesto, igualando lo hecho por la generación de 2003.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración plena se vio empañada por un episodio inesperado que surgió fuera del terreno de juego y que involucró al arquero Alexéi Rojas y al técnico César Torres. Una controversia que se propagó rápidamente y dejó al descubierto las tensiones internas que a veces se esconden detrás de los logros deportivos.

La Selección Colombia venció a Francia en el partido por el tercer lugar, cerrando con broche de oro una participación destacada. No obstante, la tranquilidad del plantel se rompió en los días previos a la finalización del torneo cuando unas declaraciones del entrenador despertaron la atención de los medios.

En una rueda de prensa previa al duelo ante los franceses, Torres se refirió al joven guardameta Alexéi Rojas, integrante del Arsenal FC, con un tono que muchos consideraron despectivo. “Acá hay un arquero titular que tiene minutos, que es titular en nuestra liga. Después está Alexéi, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado, el único partido que ha jugado lo puse yo. En su club nunca ha jugado, y si revisan en la foto del equipo profesional no está”.

Dichas palabras se interpretaron como una crítica innecesaria hacia un jugador que, a pesar de su juventud, forma parte de uno de los equipos más prestigiosos de Europa. Lejos de guardar silencio, Rojas respondió una vez finalizado el campeonato.

Alexéi dejó clara su posición y ofreció una explicación que buscaba poner fin a la polémica. “Me gustaría decirle a la gente que cuando se tomó la foto del equipo profesional del Arsenal, fue iniciando la semana del 16 de octubre y yo estaba concentrado en Paraguay con la Selección pensando en este Mundial”, comentó el jugador. Con tono sereno, defendió su compromiso tanto con el club inglés como con la Selección Colombia.

El arquero también aprovechó la oportunidad para resaltar su sentido de pertenencia y su deseo de seguir creciendo. “Yo ahora me devuelvo al Arsenal para estar en el primer equipo, para seguir aprendiendo y compartiendo con los mejores jugadores y técnicos del mundo y seguir ayudando al equipo para que sigamos por más”, aseguró.

Para Alexéi Rojas, lo vivido puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. “Mi objetivo es llegar a la Selección Absoluta y estar en el Mundial 2026. Yo seguiré haciendo todo para ganarme esa oportunidad, con méritos, esfuerzo y trabajo”, declaró el joven arquero con determinación.