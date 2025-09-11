Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 14:35
Figura de Millonarios reforzará a Santa Fe para la Copa Libertadores
Independiente Santa Fe rompe el mercado de fichajes con figura de Millonarios.
Santa Fe sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano tras la gran temporada que han venido haciendo tanto los jugadores de la plantilla masculina como la femenina, los cuales ya se convirtieron en protagonistas de dos finales a lo largo de 2025.
El equipo comandado por Omar Ramírez es el protagonista en este momento, ya que vivió una sufrida clasificación a la final de la Liga BetPlay, en la cual enfrentará en partidos de ida y vuelta a Deportivo Cali. Sin embargo, a pesar del resultado que se pueda llegar a dar, las 'leonas' ya cuentan con su cupo asegurado en la siguiente edición de la Copa Libertadores, por lo que las directivas del club ya empiezan a pensar en los refuerzos y confirmaron el de Juana Ortegón, ex figura de Millonarios.
Le puede interesar: Millonarios dejaría sin Libertadores a Nacional: acorta la reclasificación
Juana Ortegón cambió a Millonarios por Santa Fe para la Copa Libertadores
El equipo comandado por Omar Ramírez ha sufrido más de lo esperado, pero finalmente puede volver a soñar con la obtención de un nuevo título que agrande su palmarés. Llega la oportunidad de vencer en una final a Deportivo Cali, ya que en dos ocasiones las han perdido, y de ilusionarse con la Copa Libertadores, sueños que se pueden materializar con la ayuda de Juana Ortegón, quien se despidió de Millonarios y firmaría por dos años con Santa Fe.
Hasta el momento, se han confirmado tres refuerzos, la primera de ellas fue Ysaura Viso, delantera que ya sabe lo que es vestir la camiseta del cuadro 'cardenal' y salir goleadora. A la atacante venezolana se suma la defensora de Orsomarso, María Carvajal, Leury Basanta, quien viene de América de Cali y la incorporación estrella que firmaría por dos años, Juana Ortegón, figura que viene de Millonarios y con gran trayectoria en distintas categorías de la Selección Colombia.
La mediocampista de 18 años tuvo un destacado paso por el cuadro 'embajador', brilló también con la camiseta de Deportivo Cali, club con el cual logró salir campeona en 2024 y en la Selección Colombia. Según dio a conocer el periodista deportivo, Julián Capera, Ortegón, firmaría un contrato de dos años.
🚨🤝 Acuerdo de palabra entre Independiente Santa Fe y Juana Ortegón.— Julián Capera (@JulianCaperaB) September 11, 2025
Tras despedirse de Millonarios, la mediocampista reforzará al equipo cardenal para la Copa Libertadores y firmará un contrato de dos años. pic.twitter.com/PRApM3ztsk
En otras noticias: ¿Giordana es el delantero más sobrevalorado de Millonarios?
Lea también: Santiago Giordana es la cábala de Millonarios: impactante dato lo confirma
¿Cuándo jugará Santa Fe la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
Fuente
Antena 2