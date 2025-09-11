Figura de Millonarios reforzará a Santa Fe para la Copa Libertadores

Santa Fe sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano tras la gran temporada que han venido haciendo tanto los jugadores de la plantilla masculina como la femenina, los cuales ya se convirtieron en protagonistas de dos finales a lo largo de 2025.

El equipo comandado por Omar Ramírez es el protagonista en este momento, ya que vivió una sufrida clasificación a la final de la Liga BetPlay, en la cual enfrentará en partidos de ida y vuelta a Deportivo Cali. Sin embargo, a pesar del resultado que se pueda llegar a dar, las 'leonas' ya cuentan con su cupo asegurado en la siguiente edición de la Copa Libertadores, por lo que las directivas del club ya empiezan a pensar en los refuerzos y confirmaron el de Juana Ortegón, ex figura de Millonarios.

Juana Ortegón cambió a Millonarios por Santa Fe para la Copa Libertadores

El equipo comandado por Omar Ramírez ha sufrido más de lo esperado, pero finalmente puede volver a soñar con la obtención de un nuevo título que agrande su palmarés. Llega la oportunidad de vencer en una final a Deportivo Cali, ya que en dos ocasiones las han perdido, y de ilusionarse con la Copa Libertadores, sueños que se pueden materializar con la ayuda de Juana Ortegón, quien se despidió de Millonarios y firmaría por dos años con Santa Fe.

Hasta el momento, se han confirmado tres refuerzos, la primera de ellas fue Ysaura Viso, delantera que ya sabe lo que es vestir la camiseta del cuadro 'cardenal' y salir goleadora. A la atacante venezolana se suma la defensora de Orsomarso, María Carvajal, Leury Basanta, quien viene de América de Cali y la incorporación estrella que firmaría por dos años, Juana Ortegón, figura que viene de Millonarios y con gran trayectoria en distintas categorías de la Selección Colombia.