Figura de Santa Fe se va del equipo en medio de la temporada: ¿qué pasó?

En medio de la temporada de la Liga Femenina, Independiente Santa Fe confirmó una baja inesperada en su plantilla. Se trata de Karla Torres, jugadora que se despidió oficialmente del club este miércoles a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

La salida se da en la antesala de un compromiso clave, ya que el equipo bogotano se prepara para disputar este jueves 28 de agosto el partido que definirá el último cupo a las semifinales del torneo.

Torres había llegado a Santa Fe hace pocos meses, tras culminar su préstamo con el Leicester City de Inglaterra, y era una de las futbolistas con mayor proyección internacional dentro de la nómina cardenal. Su incorporación había sido considerada estratégica para reforzar la zona ofensiva. Sin embargo, su paso por el club terminó antes de lo previsto.

La jugadora expresó su despedida con un mensaje dirigido a sus compañeras, al cuerpo técnico, a los directivos y a la hinchada: “Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud por todo lo vivido acá, gracias compañeras, cuerpo técnico, directivos y mil gracias a la hinchada por el amor y acogerme estos años, me voy feliz sabiendo que algún día podré regresar y que dejé algo bueno aquí, gracias a todos los que hicieron parte de este bonito proceso, los extrañaré”.