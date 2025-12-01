Actualizado:
Figura de Selección Colombia anunció su retiro: Millonarios la despide
Millonarios rinde homenaje a figura de la Selección Colombia que anunció su retiro en el club.
La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se empiezan a dar varios movimientos en el mercado de fichajes de cada una de las ligas, pero justamente en el Fútbol Profesional Colombiano también se dan noticias tristes que dejan un vacío tras anunciarse retiros de futbolistas que dejaron en alto el nombre de Colombia a nivel nacional e internacional.
Uno de los ejemplos más recientes es precisamente Tatiana Ariza, la mediocampista bogotana que tuvo una extensa carrera como profesional, pero la cual habría llegado a su fin a sus 34 años. La jugadora con importante paso por la Selección Colombia se despidió el domingo 30 de noviembre y Millonarios le envió un sentido mensaje.
Millonarios se despide de Tatiana Ariza
Millonarios sigue sin pasarla bien en 2025, no pudo levantar ningún título a lo largo del año, la relación con los hinchas se quebró tras los malos resultados y las plantillas de ambas escuadras tampoco terminaron de convencer.
Ahora solo le queda a los cuerpos técnicos y la respectiva mesa directiva comenzar a reestructurarse para el proyecto 2026, en donde lamentablemente no se podrá contar con una gran figura del plantel femenino como lo es Tatiana Ariza, la experimentada volante que lleva acompañando al club desde 2024.
Tras haber jugado casi todo a nivel profesional con clubes y la Selección Colombia, Ariza habría anunciado a través de sus redes sociales el fin de este camino lleno de éxitos, títulos y goles. A su vez, Millonarios, club en el cual se retiro, aprovechó para agradecer y enviar un sentido mensaje por su gran aporte al equipo y el fútbol colombiano.
Millonarios FC agradece a Tatiana Ariza, quien hoy anuncia su retiro como jugadora profesional. 💙👏🏼⚽️🇨🇴— Millonarios FC Femenino (@MillosFcFem) November 30, 2025
Gracias por tu pasión con la camiseta Embajadora, tus 15 goles Azules y una carrera especial con la selección Colombia: campeona y goleadora del Sudamericano Sub-17 en 2008,… pic.twitter.com/qojWJcBBhv
¿Cómo le fue a Tatiana Ariza con la Selección Colombia?
Con la Selección Colombia ganó el Sudamericano Sub-17 de 2008 y los Juegos Bolivarianos de Sucre (Bolivia) con la selección mayor en 2009, sumando el cuarto lugar con la Sub-20 en el Mundial de Alemania.
Con la amarilla en la categoría mayores y en partidos oficiales por los puntos como Copas América, Mundiales y JJOO, entre otros, disputó 23 compromisos y marcó 2 goles, mientras que conlleva un total de 6 tantos con la absoluta, sumando amistosos A (2) y Juegos Bolivarianos (2).
