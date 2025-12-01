Figura de Selección Colombia anunció su retiro: Millonarios la despide

La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se empiezan a dar varios movimientos en el mercado de fichajes de cada una de las ligas, pero justamente en el Fútbol Profesional Colombiano también se dan noticias tristes que dejan un vacío tras anunciarse retiros de futbolistas que dejaron en alto el nombre de Colombia a nivel nacional e internacional.

Uno de los ejemplos más recientes es precisamente Tatiana Ariza, la mediocampista bogotana que tuvo una extensa carrera como profesional, pero la cual habría llegado a su fin a sus 34 años. La jugadora con importante paso por la Selección Colombia se despidió el domingo 30 de noviembre y Millonarios le envió un sentido mensaje.

Millonarios se despide de Tatiana Ariza

Millonarios sigue sin pasarla bien en 2025, no pudo levantar ningún título a lo largo del año, la relación con los hinchas se quebró tras los malos resultados y las plantillas de ambas escuadras tampoco terminaron de convencer.

Ahora solo le queda a los cuerpos técnicos y la respectiva mesa directiva comenzar a reestructurarse para el proyecto 2026, en donde lamentablemente no se podrá contar con una gran figura del plantel femenino como lo es Tatiana Ariza, la experimentada volante que lleva acompañando al club desde 2024.