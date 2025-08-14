Figura de Selección Colombia deja Galatasaray rumbo a Brasil: oficial

Las figuras de la Selección Colombia siguen moviendo el mercado de fichajes en suelo europeo. Luego de las destacadas transferencias de Luis Díaz, Richard Ríos, Jhon Arias y Nelson Deossa, en las últimas horas se anunció una nueva transferencia que involucra a una figura del cuadro tricolor.

Después de varias semanas de rumores se confirmó que Carlos Cuesta será nuevo jugador del Vasco da Gama de Brasil. El defensor del Galatasaray deja el balompié turco rumbo a uno de los equipos históricos de Brasil que por ahora no vive su mejor etapa en el Brasileirao.

Espere más información...