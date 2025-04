Figura de selección Colombia pide a gritos fichar con Nacional: sorpresa total

Sin duda, la selección Colombia sub 17 tuvo una buena participación en el Sudamericano de la categoría que se disputó en Cartagena pese a no obtener el título al perder la final ante Brasil, pero lo cierto es que el torneo reveló diferentes figuras de cara al futuro para el país.

Uno de dichos jugadores es Santiago Londoño, goleador de la selección en el Sudamericano y figura de Envigado, quien no dudó en pedir a gritos el club del fútbol colombiano en donde le gustaría jugar.

"Me gustaría jugar en Atlético Nacional, es el más grande de todo el país", reveló recientemente. Además, Londoño no ocultó su agradecimiento por Envigado, en donde lleva su carrera "El equipo que me abrió las puertas, me dio la oportunidad y desde muy joven he estado ahí", concretó.

Londoño e suno de los jugadores más destacados de Colombia y a nivel de club ha sumado 64 minutos en Liga Betplay, en donde espera seguir contando con la oportunidad para no bajar el ritmo de cara al Mundial de la categoría que se vivirá en Qatar y para despertar el interés de otros equipos como Atlético Nacional, con el que podría tener mayor rodaje incluso a nivel internacional en un torneo Conmebol.

Colombia pasa página tras Sudamericano

La selección brasileña se adjudicó en Cartagena, por decimocuarta vez, el Campeonato Sudamericano Sub-17 al derrotar 4-1 en la tanda de penaltis a una laboriosa Colombia que, pese a que lo intentó, no pudo levantar por segunda vez el trofeo, como era su cometido.

Fueron efectivos en sus cobros Gustavo, Tiago, Ruan Pablo y Wendelson. Por los locales acertó Cristian Orozco y fallaron Feder Rivas y José Cataño.

El juego terminó igualado 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, por lo que fue necesario definir el campeonato desde los doce pasos, instancia en la que los brasileños lograron el trofeo que los acreditó como los mejores del torneo disputado en Colombia.

Ahora, la selección cafetera se centra en el Mundial de la categoría, en donde busca dejar atrás el mal resultado de la final de Sudamericano para hacer historia en Qatar con un equipo lleno de promesas del fútbol nacional.